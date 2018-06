vor 55 Min.

Viele neue Gesichter Lokalsport

Beim Trainings-Auftakt des FC Ingolstadt kann Cheftrainer Stefan Leitl nicht nur sechs Neuzugänge, sondern auch einen „alten Bekannten“ sowie neuen Torwart-Coach begrüßen. Personalplanungen laufen noch

Von Roland Geier

Viele neue Gesichter bekamen die rund 200 Anhänger des Fußball-Zweitligisten FC Ingolstadt am Samstag beim Trainings-Aufgalopp im Audi-Sportpark zu sehen. „Wir sind flexibler, jünger und dynamischer geworden“, meinte Cheftrainer Stefan Leitl nach der eineinhalbstündigen Einheit, in der die Akteure einen guten Gesamteindruck hinterließen.

Erstmals konnten sich die Kiebitze dabei einen Eindruck von den sechs Neuzugängen verschaffen. Charlie Benschop (Hannover 96), Thorsten Röcher (Sturm Graz), Osayamen Osawe (1. FC Kaiserslautern), Agyemang Diawusie (Wehen Wiesbaden), Benedikt Gimber (Jahn Regensburg) und Konstantin Kerschbaumer (Arminia Bielefeld), die bereits zahlreiche Autogrammwünsche erfüllen mussten, scheinen sich bei den Schanzern bereits sichtlich wohlzufühlen. Bis auf Hauke Wahl (grippaler Infekt) und die beiden Nationalspieler Almog Cohen und Örjan Nyland (beide steigen erst am 28. Juni wieder ein) standen Leitl alle Spieler zur Verfügung.

Die Kaderplanung seien jedoch laut Sportdirektor Angelo Vier noch nicht abgeschlossen. So ist Stürmer Andreas Voglsammer (Arminia Bielefeld) weiterhin ein Thema. Außerdem hält man Ausschau nach einem Linksfuß für die defensive Vierer-Abwehrkette. Aber auch im Trainerteam hat sich einiges getan. Mit Fabian Gerber kehrt ein alter Bekannter zurück. Gerber war von 2009 bis 2013 bei den Oberbayern aktiv und wird ab sofort die Aufgabe von Individualtrainer Marcel Hagmann übernehmen, den es in die USA zieht. Darüber hinaus hat ein neuer Torwarttrainer am Samstag seine Arbeit aufgenommen. Der langjährige Profi Carsten Nulle (unter anderem Sandhausen, Freiburg, Fortuna Düsseldorf und Paderborn) zählt ab sofort zum Trainerteam. In dieser Funktion arbeitete der 42- Jährige zuletzt für Magdeburg (2014), Preußen Münster (2014 bis 2017) sowie in der vergangenen Saison für den BFC Dynamo Berlin. „Wir erwarten uns von dieser Neubesetzung einen neuen Reiz und andere Impulse für die Torhüter“, erklärt Vier.

