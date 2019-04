vor 57 Min.

„Vieles hängt von diesem Spiel ab“

Der SV Klingsmoos trifft im Spitzenspiel der Kreisklasse Neuburg auf die TSG Untermaxfeld. Spielertrainer Josef Fischer spricht über die Bedeutung der Partie im Aufstiegsrennen und verrät die ersten Neuzugänge

Von Matthias Kollar

Herr Fischer, mit einem Sieg und einer Niederlage hat sich der SV Klingsmoos aus dem verlängerten Osterwochenende verabschiedet. Wie bewerten Sie die beiden Spiele gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim und den BSV Neuburg?

Josef Fischer: Das Spiel gegen Joshofen-Bergheim (4:2, Anm. der Res.) war für uns natürlich ein Schlüsselspiel. Wir standen am Samstag stark unter Druck und haben die Aufgabe wirklich mit Bravour gemeistert. Dafür muss ich der Mannschaft auch über diesen Weg noch mal ein Kompliment machen. Es war wirklich ein hochwertiges Kreisklassenmatch mit Spannung, Toren und allem, was sonst dazugehört. In Neuburg haben wir leider 2:4 verloren. Auch wenn ich die Mannschaft eigentlich vor diesem Match gewarnt habe.

Die Warnung scheint nicht ganz angekommen zu sein. Hat der SVK die Begegnung gegen den BSV Neuburg zu leicht auf die Schulter genommen?

Fischer: Wir wussten, dass es in Neuburg schwer wird. Gegen Joshofen haben wir alles gegeben und am Montag waren die Beine dann schwer. Das soll aber keine Ausrede für diese Niederlage sein. Wir haben uns die Tore quasi selbst reingeschossen und zu viele individuelle Fehler gemacht. An diesem Tag waren wir mental nicht da und so kann man selbst in Neuburg nicht gewinnen.

Was wiegt denn am Ende mehr, die Enttäuschung über die Pleite gegen Neuburg oder die Freude über den Sieg gegen den direkten Aufstiegskonkurrenten aus Joshofen-Bergheim?

Fischer: Die Niederlage ist natürlich schmerzhaft. Wir wollten unbedingt nachlegen, haben es aber leider nicht geschafft.

Mit einem Sieg hätte man sich sogar auf den Relegationsplatz vorschieben können. Ärgert Sie diese Tatsache bei einem Blick auf die Tabelle?

Fischer: Ganz klar. Uns war bewusst, dass wir einen riesigen Schritt hätten machen können. Im Topspiel gegen die TSG Untermaxfeld treten wir jetzt leider nicht als Zweitplatzierter an.

Noch stehen für den SV Klingsmoos insgesamt fünf Partien auf dem Programm. Wie schätzen Sie die Chancen Ihres Teams im Aufstiegsrennen ein?

Fischer: Die Chancen sind leicht auszurechnen. Es sind noch vier Mannschaften im Rennen. Den SV Echsheim haben wir durch unsere Niederlage wieder stark gemacht. Deswegen wird das morgige Spiel gegen die TSG Untermaxfeld ganz entscheidend. Wir müssen drei Punkte holen, auch wenn ab jetzt jedes Spiel ein Endspiel für uns ist. Aus eigener Kraft können wir den Aufstieg aber wirklich nur mit einem Sieg morgen gegen die TSG schaffen.

Sie haben es soeben erwähnt. Insgesamt sind noch vier Mannschaften im Rennen. Neben dem SV Klingsmoos, spielen auch noch die TSG Untermaxfeld, die SpVgg Joshofen-Bergheim und der SV Echsheim um den Aufstieg mit. Welche Teams haben denn aus Ihrer Sicht die besten Chancen?

Fischer: Tja, das ist eine schwierige Frage. Natürlich hoffe ich, dass wir am Ende unter den ersten beiden Teams landen. Man kann aber wirklich noch keine genauen Aussagen machen. Vieles hängt tatsächlich vom morgigen Match ab. Verlieren wir, ist Untermaxfeld so gut wie durch. Sollten wir gewinnen, haben alle Teams ähnliche Chancen.

Was macht denn den morgigen Gegner und aktuellen Spitzenreiter TSG Untermaxfeld in dieser Saison so stark?

Fischer: Sie haben viel Kreisliga-Erfahrung und inzwischen auch ihren Rhythmus gefunden. Wir müssen auf ihren Stürmer Marco Veitinger aufpassen, der mit Sicherheit einer ihrer wichtigsten Männer ist. Ansonsten haben sie auch erfahrene Spieler wie beispielsweise Daniel Eisenhofer vom VfR Neuburg dazubekommen. Untermaxfeld hat also viel Qualität und lässt sich kaum aus der Ruhe bringen.

Womit kann Ihr Team dagegenhalten?

Fischer: Mich stimmt positiv, dass wir nach den beiden schweren Spielen eine kleine Pause hatten und gut trainiert haben. Zu Hause sind wir außerdem sehr stark in dieser Saison. Wir haben beispielsweise gegen Echsheim und jetzt gegen Joshofen-Bergheim sehr starke Spiele gezeigt. Wenn wir die Fehler abstellen und mental anwesend sind, rechne ich uns gute Chancen aus.

Wie geht es mit Ihnen nach dieser Saison denn weiter? Haben Sie sich mit dem SV Klingsmoos schon zusammengesetzt?

Fischer: Mein Co-Trainer Markus Heilgemeir und ich haben während der Winterpause verlängert. Hier passt alles und ich denke, beide Parteien sind sehr zufrieden. Auch das Abschneiden unserer zweiten Mannschaft ist sehr positiv. Mit der Ersten wollen wir demnächst den Sprung in die Kreisliga schaffen. Wir haben mit den meisten Spielern auch schon verlängert und bekommen ein paar sehr gute Neuzugänge. Alexander Müller (zuletzt VfR Neuburg) kommt schon im Mai. Im Sommer dann Daniel Bork (früher SV Grasheim, zuletzt Trainer beim SV Irsching-Knodorf) und Admir Muratovic (TSV Pöttmes).

Interview: Matthias Kollar

