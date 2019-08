vor 3 Min.

Viererpack von Froncek sichert „Dreier“

SV Karlshuld feiert gegen den FC Gerolfing einen 5:3-Sieg

Von Roland Geier

Eine echte Achterbahn durchlebten die rund 180 Zuschauer bei der Kreisliga-Partie zwischen dem SV Karlshuld und FC Gerolfing im Sport-Tenne-Stelzer-Stadion, das die Mösler nach einer gewaltigen Leistungssteigerung in der Schlussphase mit 5:3 für sich entscheiden konnten und damit auf Rang sieben kletterten.

Die erste Möglichkeit hatte Max Seitle bereits in der ersten Minute. Doch er brachte das Spielgerät nicht im Kasten unter. Danach zeigten sich die Gäste recht ballsicher und variabel und bestimmten die Partie nach Belieben. Die Konsequenz: Nach einem Eckstoß gingen sie durch Maximilian Huber in Führung (5.). Als Artan Halimi (9.) dann auf 2:0 erhöhte, befürchtete selbst Karlshulds sportlicher Leiter Christian Knöferl, dass der SVK einer Katastrophe entgegensteuern würde. Gerolfing dominierte das Geschehen mit Tempo und Spielwitz. Nach rund 20 Minuten bekamen die Mösler die Gäste jedoch immer besser in den Griff. Die Hoffnung, das Match doch noch zu drehen, stieg, als Martin Froncek eine Freistoßflanke von Seitle zum 1:2-Anschluss einköpfte (27.).

Der erneute Dämpfer für die Elf von Naz Seitle folgte, als Jure Pavic den SVK-Keeper mit einem Schuss ins kurze Eck zum 1:3 überwand (51.). Danach verflachte die Partie zusehends. Nach einer Stunde erwachten dann die Lebensgeister bei den Gastgebern. Das Signal gab Max Seitle, der den Gästekeeper mit einem Freistoß aus gut 25 Metern fast von der Seitenlinie aus zum 2:3 überraschte (60.). „Danach ging bei uns der Knoten auf und die Mannschaft hat guten Fußball gespielt“, resümierte Knöferl, der sich „freudig überrascht“ von der Moral und dem unbändigen Willen seiner Mannschaft zeigte, die nun den bisherigen Spielverlauf völlig auf den Kopf stellte.

In der Abwehr ließen die Mösler nichts mehr anbrennen. Vorne wirbelten sie die Gäste völlig durcheinander. Nach einer Flanke des flinken Patrick Busche erzielte Froncek den 3:3-Ausgleich. Als der Gerolfinger Maximilian Huber gegen Busche die Notbremse zog und mit Rot vom Platz musste, versenkte Froncek den Freistoß zur 4:3-Führung für den SVK (73.). Nach schöner Vorarbeit von Seitle ließ Froncek Treffer Nummer vier zum 5:3-Endstand folgen (78.).

Themen Folgen