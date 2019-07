vor 20 Min.

Vincent Scholz setzt sich durch

Finalsieg gegen Sarah Winkler beim Neuburger Freiluftschachturnier. Elf Teilnehmer spielen um den Sieg

Von Harald Neumeier

Waren in der Vorwoche bei den Erwachsenen noch Jacke und Schirm angesagt, so präsentierte sich der Séter Platz am vergangenen Samstag bei tropischen Temperaturen.

Elf Teilnehmer versuchten bei der Meisterschaft im Freiluftschach, aus den zwei Vierergruppen und der Dreiergruppe die Halbfinalplätze zu ergattern. In Gruppe A gelang dies mit weißer Weste Sarah Winkler. In Gruppe B qualifizierten sich Vincent Scholz und Daniel Karpati. Die Gruppe C dominierte Lenni Glaser. In einem spannenden Halbfinale, bei dem Sarah Winkler gegen Daniel Karpati eigentlich schon deutlich führte, ergab sich aufgrund einer Zugwiederholung ein Remis. Das Entscheidungsblitz entschied Sarah Winkler dann aber deutlich für sich. Im zweiten Halbfinale gewann Vincent Scholz mit den weißen Spielfiguren klar gegen Lenni Glaser. Im Spiel um Platz 3 behielt Daniel Karpati die Oberhand gegen Lenni Glaser. Im Finale konnte Sarah Winkler zunächst einen Mehrbauern und eine Qualität vorlegen, ehe sie durch eine ungenügende Verteidigung auf der H-Linie in Schwierigkeiten kam. In der Folge erhielt Vincent Scholz die weiße Dame gegen seinen Turm und konnte den Sieg ungefährdet einfahren. Die drei Erstplatzierten freuten sich über die Geldpreise der Stadt Neuburg. Außerdem gab es für alle Teilnehmer Preise von den Stadtwerken.

Themen Folgen