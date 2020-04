vor 34 Min.

„Volleyball? Bei den Mädchen die Sportart Nummer eins“

Voller Fokus: Christoph Reiter ist Abteilungsleiter der Volleyballer des TSV Neuburg und spielt in der ersten Herrenmannschaft.

Christoph Reiter, Abteilungsleiter beim TSV Neuburg, spricht Entwicklung bei den Erwachsenen und im Jugendbereich. Warum die Lage bei den Jungen komplizierter ist.

Von Benjamin Sigmund

Christoph Reiter, die Volleyball-Saison wurde abgebrochen. Wie wurde die Spielzeit denn gewertet?

Reiter: In der Volleyball-Saison stand ohnehin nur noch ein Spieltag aus, was die Wertung etwas einfacher macht. Jede Mannschaft, die rechnerisch noch die Möglichkeit hatte, einen Aufstiegsplatz zu erreichen, darf aufsteigen. Und jede, die rechnerisch einen Abstiegsplatz noch hätte verlassen können, darf in der jeweiligen Liga bleiben.

Was bedeutet das für die Mannschaften des TSV Neuburg?

Reiter: Für uns bedeutet diese Entscheidung, dass die Damen I in die Bezirksklasse I aufsteigen. Mit den Herren I standen wir rechnerisch bereits als Absteiger fest. Die Damen II und Herren II belegten einen soliden Mittelfeldplatz in ihren Ligen.

Sie haben den Aufstieg der Damen I angesprochen. Was bedeutet dieser Erfolg für den TSV Neuburg?

Reiter: Der Aufstieg ist auf jeden Fall ein großer Erfolg und für die Mannschaft sehr schön, gerade weil es ein sehr junges Team ist. Es freut uns auch daher, weil das Spielniveau wieder an das der Herren heranrückt. Bis vor Kurzem war der Unterschied doch recht groß. Die Frauen spielten in der Kreisliga, die Männer in der Bayernliga.

Die Herren, bei denen Sie Spielführer sind, sind nun zum zweiten Mal hintereinander abgestiegen. Vor einem Jahr aus der Bayernliga, jetzt aus der Landesliga...

Reiter: Nach zwei Aufstiegen hintereinander folgten zwei Abstiege. Ich habe mir bei anderen Vereinen immer gedacht, wie so etwas möglich sein kann. Jetzt haben wir es leider am eigenen Leib erfahren.

Warum hat es nicht gereicht?

Reiter: Die Bayernliga war für uns ein sehr hartes Pflaster. Nach einem guten Start sind wir in eine Niederlagenserie gerutscht. Irgendwann ist uns die Luft ausgegangen. Nach dem Abstieg haben wir einige Spieler, meist aus beruflichen Gründen, verloren. Dadurch hat es in der Landesliga zum Teil auch nicht mehr gereicht. Wir waren teils selbst irritiert, dass wir so unter die Räder gekommen sind und künftig wieder in der Bezirksliga spielen.

Allgemein sieht es bei der Volleyballabteilung mit zwei Herren- und Damenmannschaften besser aus als in anderen Teamsportarten. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Reiter: Auch bei uns ist die Anzahl der Teams zurückgegangen. Zu Hochzeiten vor fünf bis zehn Jahren hatten wir sogar vier Herren- und Damenmannschaften. Generell habe ich jedoch das Gefühl, dass Volleyball wieder beliebter wird. Eine bedeutende Rolle spielt dabei Beach-Volleyball, durch das viele einen Einstieg in die Sportart finden. Für uns ist es dadurch einfacher als etwa für den Handball. Gerade bei den Herren. Bei den Frauen hatten wir schon immer einen guten Unterbau mit vielen Jugendspielerinnen. Bei den Mädchen ist Volleyball die Sportart Nummer eins, würde ich sagen.

Beim TSV Neuburg sind sämtliche Altersklassen in der Jugend besetzt...

Reiter: Ja, wir haben von der U20 bis zur U12 in jeder weiblichen Altersklasse eine Mannschaft. Teilweise sogar zwei.

Im männlichen Bereich ist es schwieriger...

Reiter: Das stimmt leider. Dort haben wir nur eine Mannschaft, die nicht am Spielbetrieb teilnimmt. Wir sind gerade dabei, eine neue männliche U14 aufzubauen.

Ist es bei den Jungen komplizierter, weil durch andere Sportarten mehr Konkurrenz vorhanden ist als bei den Mädchen?

Reiter: In diesem Alter ist die Konkurrenz durch den Fußball natürlich sehr groß. Volleyball wird bei Jungen erst in höheren Altersstufen populärer. Man merkt, dass viele über Beachvolleyball zur Sportart kommen. Oder über den Schulsport in der Oberstufe, wo gezielt Volleyball gespielt wird.

Ist es demnach gar nicht nötig, zusätzlich Werbung zu machen?

Reiter: Doch. Um eine männliche Jugend aufzubauen, muss massiv geworben werden. Am besten ist, wenn ein ganzer Freundeskreis anfängt. Vor einigen Jahren bildete einmal ein Abschlussjahrgang aus acht bis zehn Spielern eine neue Mannschaft. Derzeit haben wir mit Jürgen Hertkorn jemanden, der versucht, gemeinsam mit seinem Sohn eine männliche Jugendmannschaft aufzubauen. Er gibt sich seit einem Jahr große Mühe und kämpft um jeden Spieler. Für so ein Team braucht es obendrein eine Perspektive über drei oder vier Jahre. Mit einem Trainer steht und fällt jede Jugendmannschaft. Sonst baut man etwas auf und später bricht es wieder zusammen. Ehrenamtliches Engagement ist entscheidend.

Im Mädchenbereich läuft es wohl auch deswegen gut...

Reiter: Oh ja. Das Ehepaar Heinz und Ingrid Kirschner ist unser Fels in der Brandung. Die beiden sind seit 30 Jahren im Verein aktiv und leiten den weiblichen Volleyballbereich. Dabei werden sie noch von Beate Lucya unterstützt. Mit ihnen steht und fällt die Abteilung. Sie sind Trainer, auf die man sich verlassen kann und ohne die es nicht geht. Im Damen-Volleyball ist der Zulauf so groß, dass sogar noch mehr Trainer benötigt werden.

Sprechen Sie die Mädchen direkt an, etwa in Schulen?

Reiter: Wir gehen nicht direkt in die Schulen und sprechen die Kinder an. Dafür haben wir mit der jährlichen Stadtschulmeisterschaft ein Großprojekt. Sie wird sehr gut angenommen und ist öffentlich wirksam. Der eine oder andere Teilnehmer sieht dadurch, dass Volleyball für ihn auch außerhalb der Schule eine potenzielle Sportart ist. Von der Stadtschulmeisterschaft zehren wir immer sehr gut.

