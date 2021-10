Premiere nach zehn Jahren Pause

Dem TSV Neuburg ist wieder gelungen, mit einer männlichen U-18-Jugend am Spielbetrieb teilzunehmen. In den ersten Partien gibt die Mannschaft eine gute Figur ab

Zum ersten Mal seit knapp zehn Jahren haben die Volleyballer des TSV Neuburg wieder eine männliche U-18-Jugend im Spielbetrieb. Für die zwölf Spieler war es der erste Spieltag überhaupt.

Im ersten Spiel war den Spielern die Nervosität deutlich anzumerken. Eine Aufschlagserie mit zehn Punkten in Folge gleich in der Anfangsphase der Partie stellte dann aber schnell die Weichen auf Sieg, sorgte für deutlich mehr Sicherheit und letztendlich für einen deutlichen Gewinn des ersten Satzes (25:14). Im zweiten Durchgang kam der SC Freising besser ins Spiel, die Neuburger konnten den Gegner aber stets auf Distanz halten, den zweiten Satz mit 25:19 und damit das Spiel für sich entscheiden.

Im zweiten Spiel des Tages traf man auf die Mannschaft des TV Markt Schwaben und damit auf ein Team, das bereits einige Jahre Erfahrung im Spielbetrieb hat. Das neu gewonnene Selbstbewusstsein der TSV-Jungs nach dem Sieg im ersten Spiel wurde gleich mitgenommen und durch einige spektakuläre Abwehraktionen noch ausgebaut. So staunten die Gegner ein ums andere Mal, wie viele Bälle den Weg wieder zurück ins Feld fanden, und der erste Satz ging überraschend mit 25:18 an die U18 des TSV Neuburg. Im zweiten Satz zeigte der TV Markt Schwaben dann aber sein anderes Gesicht: Druckvolle Aufschläge und Angriffe fanden vermehrt den Weg ins Neuburger Feld und der zweite Satz wurde deutlich mit 16:25 abgegeben. Im entscheidenden dritten Satz sah der TSV Neuburg bereits wie der sichere Sieger aus, aber eine 13:9-Führung und selbst zwei Matchbälle beim Stand von 14:12 reichten nicht aus. Beim TSV war plötzlich wieder eine größere Nervosität zu spüren und am Ende war der Gegner einfach eine Spur cleverer. Mit 14:16 ging der Satz und damit das Spiel in der Verlängerung knapp verloren.

Im letzten Spiel des Tages musste das Team der U18 gegen den haushohen Favoriten aus Pfaffenhofen antreten. Der erste Satz war geprägt von starken Aufschlägen und konsequenten Angriffen der Heimmannschaft des MTV, der TSV Neuburg kam zu keiner Phase des Satzes zu eigenen Aktionen, gerade neun Punkte waren am Satzende zu verbuchen. Im zweiten Durchgang war der Favorit nach einer guten Anfangsphase wieder deutlich in Führung, da entdeckte der TSV aber sein Kämpferherz und konnte selbst wieder einige spektakuläre Ballwechsel für sich entscheiden. So ging es in ein umkämpftes und ausgeglichenes Satzfinale, das der MTV aber mit 25:20 für sich entscheiden konnte.

Nach dem ersten Spieltag liegt die U18 des TSV Neuburg auf dem dritten Platz der Kreisliga 3 im Bezirk Oberbayern.

TSV Neuburg Maxim Brodt, Manuel Draidt, Niklas Göbel, Theo Hertkorn, Silas Hübner, Moritz Hummel, Nikolas Müller, Phillip Regnat, Vincent Regnat, Luis Rudolph, Benedikt Schwienheer, Jonas Wachs.

Am kommenden Sonntag, 17. Oktober, greift auch zum ersten Mal die neue U-20-Mannschaft des TSV Neuburg in den Spielbetrieb ein. Ab 10 Uhr startet der Spieltag in der Parkbad-Halle, Zuschauer sind unter Berücksichtigung der 3G-Regeln willkommen.