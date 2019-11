vor 22 Min.

Volleyballerinnen überzeugen

Die beiden Damenmannschaften des TSV Neuburg feiern Siege. Die Herren gewinnen im Abstiegskampf eine Partie – und müssen sich in der anderen geschlagen geben

Die Damen I und II der Volleyballer des TSV Neuburg haben einen erfolgreichen Spieltag absolviert. Die Herren I gewannen in der Landesliga einmal, mussten sich in der zweiten Partie aber geschlagen geben.

Dem TSV Neuburg ist es gelungen, Tabellenführer MTV Ingolstadt III in einer umkämpften und emotional geführten Partie in vier Sätzen zu besiegen (25:16, 25:18, 20:25, 25:21). Nach einer 2:0-Führung verloren die Neuburgerinnen den dritten Satz, nachdem sie die Aufstellung verändert hatten. Im vierten Satz gelang es jedoch mit alter Aufstellung, Ruhe ins Team zu bringen. Mit einer tollen mannschaftlichen Leistung gelang es dem Team, die stärker werdenden MTV‘lerinnen im Zaum zu halten. Im zweiten Spiel war der Ehrgeiz bei Zuspielerin Anja Zaiger, die endlich einmal gegen Titting gewinnen wollte, besonders groß. Souverän verteilte sie die Bälle und trug mit mancher Finte zum 3:0-Sieg bei (25:17, 25:17, 25:22). In der dritten Begegnung unterlag der MTV Ingolstadt III dem TSV Titting mit 2:3 (19:25, 25:20, 20:25, 25:19, 9:15).

: Vor zahlreichen Zuschauern starteten die Damen II, die von Beate Luzya betreut werden, sehr engagiert und konzentriert. Das erste Spiel gewannen sie gegen den TSV Kösching mit 3:1 (25:23, 25:21, 10:25, 25:23). Die spielerische Leistung konnten sie auch im zweiten Spiel gegen den VfB Halbergmoos II aufrechterhalten und siegten erneut mit 3:1 (25:16, 21:25, 25:9, 25:12).

Im Abstiegskampf errangen die Neuburger Herren in der ersten Begegnung einen wichtigen 3:0-Sieg (25:21, 25:16, 25:23) gegen den SSV Bobingen. Von Beginn an funktionierte das Block-Abwehr-System hervorragend. Doch ein weiterer wichtiger Erfolg in der zweiten Partie gelang den Neuburgern nicht. Gegen den TSV Haunstetten entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Bis zur Mitte jeden Satzes lagen beide Teams gleich auf und schenkten sich nichts. Am Ende musste sich der TSV mit 1:3 (20:25, 25:21, 19:25, 17:25) geschlagen geben.

Die Herren II schlugen in Freising den Gastgeber mit 3:1 (25:23, 25:20, 15:25, 30:28). Gegen den MTV Ingolstadt III kamen sie jedoch nie ins Spiel uns verloren mit 15:25, 18:25, 24:26. (hk)

