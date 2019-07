21:01 Uhr

Vorne und hinten fehlerhaft

VfR Neuburg vergibt beim 2:4 gegen Garmisch-Partenkirchen zu viele Chancen. Aber auch der Defensive unterlaufen Patzer

Von Roland Geier

„Heute haben wir nicht gegen Garmisch verloren, sondern gegen uns selbst“ – treffender hätte VfR-Trainer Christian Krzyzanowski die 2:4-Niederlage seiner Mannschaft am Samstag vor 210 Zuschauern im eigenen Stadion gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen nicht beschreiben können. Was den 42-Jährigen besonders ärgerte, waren die individuellen Fehler in der Defensive und das fast schon fahrlässige Auslassen der sich bietenden Torgelegenheiten.

Erstmals in der Punktrunde bot Krzyzanowski das Angriffsduo Niko Schröttle und Fabian Scharbatke von Beginn an auf. Die ersten zehn Minuten gehörten allerdings den Gästen. Danach hatte der VfR das Geschehen jedoch im Griff. Bis dahin hätten die Lilaweißen aber schon mit 0:2 in Rückstand liegen können. Nach einem fatalen Fehlpass im Mittelfeld kamen die Gäste in Ballbesitz. Maximilian Eberwein ging ungeschickt im Strafraum in den Zweikampf, weshalb Schiedsrichter Maximilian Riedel nichts anderes übrig blieb, als auf Elfmeter zu entscheiden. Diesen verwandelte Stefan Durr sicher zum 0:1 (9.). Hätte Moritz Müller den Ball auf der Torlinie nicht mit der Hacke ins Netz befördern wollen und sich stattdessen ans eigene Standbein geschossen, wären die Punkte für den VfR wohl schon früher die Donau heruntergeschwommen.

Doch die Hausherren berappelten sich schnell und setzten die Garmischer nun unter Druck. Besonders über die rechte Außenbahn rissen die Neuburger die FC-Abwehr auf. Die erste gute Möglichkeit bereitete Schröttle vor, der Sturmpartner Scharbatke gut in Szene setzte. Doch der Rückkehrer wurde am Fünf-Meter-Raum im letzten Moment vom Ball getrennt (20.). Die zweite gute Chance für den VfR verpuffte, als Marco Friedl gegen den Gästekeeper einen Schritt zu spät kam (28.). Nach einem Distanzschuss von Niklas Golling, den der Keeper zur Ecke abwehrte, gelang dem VfR dann der längst fällige Ausgleich. Nach dem folgenden Eckstoß stand Schröttle goldrichtig und netzte zum 1:1 ein (35.). Und es kam sogar noch besser, als Riedelsheimer aus rund 20 Metern abzog und das Spielgerät zum 2:1-Führungstreffer unhaltbar für den Garmischer Keeper abgefälscht wurde.

„Eigentlich hätten wir zur Pause schon mit 3:1 führen müssen“, haderte Krzyzanowski, dessen Elf zwar auch nach dem Seitenwechsel deutlich überlegen war, aber weiterhin zu großzügig mit ihren Möglichkeiten umging. Nach Vorarbeit von Scharbatke vergab Schröttle aus kurzer Distanz (47.). Aber auch sein Sturmpartner machte es nicht besser, als er weitere Hochkaräter ausließ (48./52./57.). „Wir spielen in der Landesliga. Solche Dinger muss man einfach reinmachen. Aber wenn das nicht gelingt, muss man eine solche Partie eben mit 2:1 gewinnen“, so Krzyzanowski.

Deutlich wurde schließlich in der Schlussphase, wie schwerwiegend der Ausfall von Abwehrchef Michael Denz ist. Denn nach weiteren individuellen Fehlern kamen die Gäste durch Moritz Müller (61./90.) und Jonas Poniewaz (67.) noch zu einem 4:2-Erfolg.

VfR Neuburg: Jozinovic – R. Schröder, D. Schröder, Bader, Eberwein, Riedelsheimer, Habermeyer, Friedl (75. Abou-Khalil), Golling (67. Meisinger), Schröttle, Scharbatke.

