vor 37 Min.

Vorstand bestätigt

Johannes Geier bleibt Abteilungsleiter beim TSV Ober-/Unterhausen. Mitgliederzahl steigt an

Von Christoph Gastl

Die Tennisabteilung des TSV Ober-/Unterhausen hat seine jährliche Abteilungsversammlung abgehalten.

Abteilungsleiter Johannes Geier berichtete von einem Anstieg der Mitgliederzahl um sieben Personen auf nun 133. Dies sei vor allem auf eine aktive Jugendarbeit zurückzuführen. Finanziell ergab sich im Jahr 2019 ein Ausgabenüberschuss von 917 Euro. Grund dafür sind Investitionen für neue Zuschauerbänke sowie neue Tennisnetze und Pfosten auf allen drei Plätzen. Durch eine großzügige Spende des Weihnachtsmarkts Unterhausen e.V. in Höhe von 400 Euro für die Jugendarbeit und einen Zuschuss des Hauptvereins von 2000 Euro konnten diese Ausgaben aber mehr als amortisiert werden.

Auch sportlich gesehen lief das Jahr 2019 für den TSV erfolgreich. Die Damen 40 feierten die Meisterschaft und den damit verbundenen Wiederaufstieg in die Kreisliga. Die Herren (4er) und Herren 30 (4er) erreichten beide den dritten Platz. Durch das hohe Engagement von Jugendleiter Michael Seeber können für die Saison 2020 neben den drei bestehenden Mannschaften auch eine U9 und U12 im Jugendbereich gemeldet werden.

Vom Jugendleiter wurde im vergangenen Jahr eine Ballschule für die Kinder ins Leben gerufen, die mit über 20 Teilnehmern sehr gut besucht war und 2020 fortgesetzt wird.

Ausbaufähig war hingegen die Beteiligung, vor allem der Herren, bei der Vereinsmeisterschaft. Bei den Damen konnte sich Susanne Götzenberger zur Vereinsmeisterin küren. Im Damendoppel waren Susanne Götzenberger und Erika Dünnebacke die Sieger. Im Freizeitdoppel der Herren gewannen Herbert Stemmer und Bernd Herrle den Titel.

Bei den Wahlen wurde der Vorstand bestätigt und einige Ämter neu besetzt. Abteilungsleiter bleibt Johannes Geier. Ihm steht jetzt Andrea Edenhofer als 2. Abteilungsleiterin zur Seite. Viktoria Bürrle bleibt Kassiererin und Christoph Gastl übernimmt weiterhin das Amt als Schriftführer und Pressewart. Die Aufgaben des Sportwarts teilen sich künftig Thomas Mayr und Andrea Zach. Michael Seeber bleibt Jugendwart und Arne Meerkamp Breitensportwart.

Die Abteilungsleitung hat für die Frühjahrs-Instandsetzung der Plätze einen Arbeitsplan erstellt, in dem sich jedes Mitglied selbst eintragen kann. Dadurch wird die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt und die Tennissaison kann pünktlich zu Ostern starten. Geplant ist ein Schnuppertag am 25. April und die Saisoneröffnung am 26. April.

Themen folgen