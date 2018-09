vor 37 Min.

Wagenhofen gewinnt erneut, muss aber lange zittern Lokalsport

André Ruf trifft kurz vor Schluss zum entscheidenden 1:0 gegen den SV aidhofen. Die Verfolger C Illdorf und DJK Brunnen siegen ebenfalls. Der TSV Ober-/Unterhausen muss sich deutlich geschlagen geben.

Die Bilanz des SV Wagenhofen bleibt auch nach dem achten Spiel makellos. Mit dem 1:0-Heimerfolg gegen den SV Waidhofen gelang der achte Sieg.

Wagenhofen – Waidhofen 1:0

Die Gäste aus Waidhofen präsentierten sich als der erwartet schwere Gegner. Tief stehend ließen sie kaum Torchancen zu und gleichzeitig waren sie mit ihren Kontern gefährlich. Wagenhofen hätte sich nicht beklagen dürfen, wenn sie frühzeitig in Rückstand geraten wären. Erst traf Dominik Weber in der fünften Spielminute nur die Latte und kurz darauf rettete der Heimkeeper Dominik Neff mit einer Glanzparade gegen den allein auf ihn zulaufenden Niklas Mönch. Das Spiel war auch nach dem Wechsel hart umkämpft. In der 88. Minute kam dann die Erlösung für die Heimmannschaft: Sebastian Neff wurde vom Gästekeeper gefoult und André Ruf verwandelte den fälligen Foulelfmeter zum knappen 1:0-Heimsieg. (svw)

Bayerdilling – Illdorf 1:2

Beide Teams boten vom Anpfiff weg sehenswerten Tempofußball und geizten nicht mit Offensivaktionen. Der Gast aus Illdorf war es dann, der durch einen Freistoß von Christoph Meier in Führung ging (8.). Die Partie blieb zwar ausgeglichen, jedoch war es wieder der FCI, der eine Nachlässigkeit in der Heimabwehr bestrafte und durch Manuel Tunat auf 2:0 erhöhte (30.). Die Gastgeber machten allerdings unbeirrt weiter und hatten kurz vor der Halbzeit Pech, als der Ball nur an den Querbalken ging. Im zweiten Durchgang gelang den Hausherren der Anschlusstreffer durch Patrick Gajda (62.). Danach unternahm man zwar alles, um den Ausgleich zu erzielen, jedoch konnte Illdorf den Vorsprung bis zum Abpfiff halten. (svb)

Baar – Weichering 2:3

Die Gäste aus Weichering begannen schwungvoll und netzten bereits nach fünf Minuten zur Führung durch Xhemajl Hallili ein. In der 39. Spielminute konnte Maximilian Wäcker dann einen unsauberen Pass der Baarer nutzen und zum 0:2 abschließen. Nach dem Seitenwechsel wurde Benjamin Mertl im gegnerischen Strafraum gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte er selbst zum 1:2 (55.). Fünf Minuten später war es wiederum Benjamin Mertl, der zum 2:2 traf, als er einen schön vorgetragenen Angriff vollendete. Doch Weichering ließ sich nicht entmutigen. Maximilian Wäcker verwandelte einen Foulelfmeter zum 3:2 (85.). In der 90. Minute hatten dann die Gastgeber noch die Gelegenheit zum Ausgleich. Auch ihnen wurde ein Strafstoß zugesprochen. Doch Benjamin Mertl versagten die Nerven, sodass es beim 2:3 blieb. (svb)

Staudheim – Zell 1:1

Zell kam besser ins Spiel und hatte bereits in der ersten Minute eine gute Chance zur Führung, doch Staudheims Torwart Valentin Rucker parierte den Schuss mit einer Glanzparade zur Ecke. Nach dem anschließenden Standard verwandelte Florian Barf einen Kopfball zur Führung. Danach war die Partie ausgeglichen. Doch in der 40. Minute dezimierte sich Staudheim selbst, denn nach einer Rangelei bekam Dominik Sager die Rote Karte. Trotzdem gelang Staudheim noch vor dem Halbzeitpfiff der Ausgleich durch Mathias Wilhelm, der aus vier Metern per Kopf einnetzte (44.). Im zweiten Durchgang begann Zell druckvoller. Dennoch verlief die Partie bis zur 76. Minute ohne Höhepunkte, ehe die Gäste gefährlich vor das Tor kamen. Jedoch hielt der Staudheimer Schlussmann mit einer weiteren Glanztat den Punkt für Staudheim fest. (fcs)

Klingsmoos II – Sinning 1:4

Die erste nennenswerte Aktion hatte der Gast mit einem Fernschuss aus 25 Metern, welchen Torwart Lucas Tremel gerade noch so um den Pfosten lenken konnte. Nach einem Abwehrfehler der SVK-Hintermannschaft ging der SVS kurz vor dem Halbzeitpfiff durch Willi Keller in Führung. In der zweiten Hälfte konnte der Gastgeber nach einem nicht gelungen Klärungsversuch auf 2:0 erhöhen (68.). Der 1:2-Anschlusstreffer durch Tobias Felbermeir erfolgte nach einem direkt verwandelten Freistoß aus 25 Metern in der 80. Minute. Nur kurz danach erhöhte der SV Sinning nach einer Ecke durch Willi Keller auf 3:1. Kurz vor dem Abpfiff gab es einen Elfmeter für die Gästeelf, welchen Maximilian Jackel souverän verwandelte. (svk)

Brunnen – BSV Neuburg II 2:1

In der ersten Hälfte spielte sich das Geschehen hauptsächlich im Mittelfeld ab, Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Dennoch reichte ein gelungener Angriff und schon führte Brunnen durch Fabian Lehmer mit 1:0 (35.). In Hälfte zwei war es ein ähnliches Bild mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Einen schönen Angriff über die rechte Seite schloss Benedikt Stachel in der 70. Minute zum 2:0 ab. Doch die Antwort der Neuburger kam postwendend mit dem Anschlusstreffer in der 75. Minute, den Thomas Eubel erzielte. Danach rannten die Gäste an und versuchten noch den Ausgleich zu erzielen. Die DJK rettete den Sieg aber über die Zeit. (djk)

Echsheim II – Oberhausen 3:0

Eine Riesenchance gab es für den SV Echsheim gleich in den ersten Spielminuten. Rechtsaußen Jonas Landes tauchte alleine vor TSV-Keeper Christoph Drexler auf, zog den Ball aber weit am Tor vorbei. In der 29. Minute machte es Andreas Hackl besser, als er ein Zuspiel von Jonas Landes ins Netz beförderte. Kurz darauf hätten die Gäste den Ausgleichstreffer per Elfmeter erzielen können. Diesen konnte der starke Schlussmann Oliver Thalmeir jedoch parieren. Kurz vordem Halbzeitpfiff erhöhte die Heimelf durch Martin Riedl auf 2:0 (44.). Julian Mayrhofer machte in der 54. Minute den Sack endgültig zu. Nach einer Hereingabe von Andreas Hackl tauchte er völlig allein vor dem Tor auf. Er nutzte die ihm gelassene Zeit, um den Ball noch anzunehmen und dann über die Torlinie zu drücken. (sve)

