Wahlen und Ehrungen beim SV Wagenhofen

Roland Müller bleibt Vorsitzender des SV Wagenhofen/Ballersdorf und geht in seine dritte Amtszeit. Josef Vogt sen. und Manfred Thumann werden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Von Hubert Neff

Roland Müller geht in seine dritte Amtszeit als erster Vorsitzender des SV Wagenhofen/Ballersdorf. Weiterhin wurden in der Jahresversammlung mit Manfred Thumann und Josef Vogt sen. zwei verdiente und langjährige Funktionäre zum Ehrenmitglied ernannt.

Wenn auch mit etwas Verspätung konnte jetzt die Jahresversammlung des SVW, die eigentlich im März hätte stattfinden sollen, coronabedingt nachgeholt beziehungsweise durchgeführt werden. In seinem Rückblick berichtete Vorsitzender Roland Müller von einem ereignisreichen Jahr 2019. Gesellschaftlicher Höhepunkt war zweifelsohne die Feier zum 70. Vereinsjubiläum, die vom 13. bis 15. September bei bestem Wetter und großem Besucherandrang durchgeführt wurde. Von einem tollen sportlichen Erfolg konnte auch Fußballabteilungsleiter Michael Neff berichten, denn nach 22 Jahren gelang der Herrenmannschaft 2019 endlich wieder der Aufstieg in die Kreisklasse. Aktuell liegt das Team in der laufenden Saison zwar auf einem Abstiegsplatz, jedoch soll noch alles versucht werden, um die Klasse zu halten.

Problematischer beschreibt Jugendleiter Stefan Seyßler die Situation im Kinder- und Jugendbereich. Mit insgesamt 119 Kindern im Verein ist man auf dem Papier zwar gut bestückt, jedoch spielen sämtliche Kinder in Spielgemeinschaften. Ab der D- bis hinauf zur A-Jugend bildet man mit dem TSV Ober-/Unterhausen, SC Rohrenfels und SV Sinning Spielgemeinschaften.

Feierlich wurde es bei der Durchführung der Vereinsehrungen. Im Einzelnen wurden folgende Mitglieder geehrt:

10 Jahre Mitgliedschaft Jonas Greimel, Emma Honner, Anna-Lena Müller, Charlott-Luis Röschke

20 Jahre Stefan Dittrich, Regina Fieger, Sebastian Müller, Dominik Neff, Michael Simonis

30 Jahre Hubert Neff

40 Jahre Anneliese Braunwarth, Franz Eubel, Ludwig Habermeyer, Michael Herrmann, Sigrid Lösch, Manfred Pallmann, Jürgen Westermayer

60 Jahre Konrad Gottschall

70 Jahre Johann Hermann, Adolf Pallmann

Zwei langjährige Funktionäre, die jetzt nach vielen Jahren aus dem Vorstand ausscheiden, erhielten eine besondere Ehrung. Roland Müller ernannte Manfred Thumann und Josef Vogt sen. unter lang anhaltendem Applaus der Anwesenden zu Ehrenmitgliedern. Josef Vogt war von 1968 bis 1970 und 1986 bis 1992 Schriftführer, 1981 bis 1982 Abteilungsleiter der Herren, 1978 bis 1986 Ausschussmitglied, von 2012 bis 2016 1. Vorsitzender und von 2016 bis 2020 3. Vorsitzender und somit etwa 25 Jahre in verschiedenen Positionen im Verein tätig. Manfred Thumann war seit 1973 durchgehend 47 Jahre im SVW-Vorstand tätig. Im Einzelnen war er von 1973 bis 1978 Schriftführer, von 1973 bis 1974 und von 1988 bis 1990 Jugendleiter und sage und schreibe von 1976 bis 2020 stolze 44 Jahre Hauptkassier des Vereins.

Wahlleiter Bernhard Heckl führte anschließend die Neuwahlen durch. Aus dem bisherigen Gremium scheiden Josef Vogt sen., Manfred Thumann, Andreas Fuhrmann, Christian Eubel, Sebastian Neff, Tobias Stanek und Carmela Neff aus. Sämtliche Personen, die sich zur Wahl stellten, wurden mit breiter Zustimmung der anwesenden Mitglieder gewählt. Im Einzelnen brachten die Wahlen folgendes Ergebnis:

1. Vorsitzender Roland Müller

2. Vorsitzender Manfred Strauß

3. Vorsitzender Stefan Seyßler

1. Kassier Sebastian Müller

2. Kassier Matthias Beck

Schriftführer Hubert Neff

Fußballabteilungsleiter Michael Neff

Jugendleiter Maik Grünewald

Ausschussmitglieder Regina Fieger, Helmut Neff, Erwin Zeitner, Richard Beck, Fabian Pallmann, Holger Westermayer

Kassenprüfer Bernhard Fieger und Birgit Neff.

