Wann geht es im Neuburger Amateurfußball weiter?

Ab 22. März ist Mannschaftstraining wieder möglich. Dennoch bleibt vieles offen. Was Spielleiter Günther Behr zur Situation und zu einer Fortsetzung des Ligapokals sagt.

Von Benjamin Sigmund

Die Ungewissheit ist weiterhin riesengroß. Kann es bald tatsächlich weitergehen mit dem Amateurfußball in Bayern? Sind die noch unter anderen Voraussetzungen ausgetüftelten Pläne in Zeiten der Pandemie zu halten? Was wird aus dem Ligapokal und der zusätzlichen Aufstiegschance? Viele Fragen. Und kaum Lösungen. Die Hoffnung der Hobbyfußballer, dass auf den Amateurplätzen der Ball bald wieder rollt, ist seit dieser Woche zumindest gestiegen.

Gemäß dem Bund-Länder-Beschluss betreffen die Lockerungen im Bereich des organisierten Sports insbesondere Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre, für die ab Montag, 8. März, in Gruppen bis 20 Personen wieder Training möglich sein soll. Entscheidend für die Ausübung eines Kontaktsports wie Fußball im Seniorenbereich ist ab dem 22. März das aktuelle Infektionsgeschehen. Solange in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt seit mindestens 14 Tagen eine 7-Tage-Inzidenz von unter 50 besteht, ist Kontaktsport im Außenbereich erlaubt. Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 nur mit einem tagesaktuellen Schell- oder Selbsttest.

BFV richtet sich an Regierung

Wann dann wieder Wettkämpfe erlaubt sind, ist offen und kaum vorherzusehen. Daher hat sich der Bayerische Fußball-Verband (BFV) nach den Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz mit der klaren Bitte an die Bayerische Staatsregierung gewandt, bei der Umsetzung der Maßnahmen zeitnah verständliche und praxisnahe Vorgaben zu verabschieden. „Die Verantwortlichen in der Landesregierung dürfen unsere Vereine jetzt nicht im Regen stehen lassen, sondern müssen klar und unmissverständlich formulieren, was in welcher Form für das Fußball-Training fortan erlaubt ist“, sagte BFV-Präsident Rainer Koch. Von Wettkampfsport ist da noch nicht einmal die Rede.

Günther Behr würde den Ligapokal abbrechen

Im Raum Neuburg ist Günther Behr als Spielleiter tätig. Auch für ihn stellen sich mehr Fragen, als es bisher Antworten gibt. „Sollte ab 22. März Mannschaftstraining möglich sein, soll die Saison von Verbandsseite aus drei Wochen später wieder losgehen. So war zumindest der letzte Stand“, sagt Behr, der diesen Schritt für bedenklich hält. „Verletzungen sind vorprogrammiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder Hobbyfußballer jede Woche etwas getan hat. Man muss zunächst an Fitness, Ausdauer, Schnelligkeit und spieltechnischen Dingen arbeiten. Ich finde die bemessene Zeit zu knapp.“

Zumal der Inzidenzwert wieder nach oben schnellen und den Neustart beziehungsweise weitere Trainingseinheiten verhindern könnte. „Wir können einen Spielplan freigeben und ihn eine Woche später wieder absagen“, weißt Behr auf die Problematik hin und macht einen Alternativvorschlag: „Man sollte zumindest bis April warten, dann mit dem Training beginnen und ab Mai die restlichen Spiele austragen.“ Behr spricht ausdrücklich von der regulären Saison, den Ligapokal würde er absagen. Der Verband will bisher daran festhalten, sofern die Vereine der einzelnen Spielklassen sich nicht gegen einen Abbruch entscheiden. Behr warnt: „Dann würde es englische Wochen ohne Ende geben, das muss den Vereinen klar kommuniziert werden.“ Möglich scheint laut Behr hingegen eine Verlängerung der Saison über den 30. Juni hinaus. Dennoch, so Behr weiter: „Sollte der Inzidenzwert eine gewisse Höhe nicht überschreiten dürfen“, und danach sehe es aus, „wird es schwierig, die Saison durchzubringen.“

