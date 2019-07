00:03 Uhr

Warm-up für die Reitertage

Dieses Wochenende findet ein Turnier in Hagau statt

An diesem Wochenende finden auf der Reitanlage Schweiger in Hagau die Titelkämpfe des Kreis-Pferdesportverbands Ingolstadt (KPVI) statt. Teilnehmer aus Ober- und Niederbayern, Schwaben, Franken und Südtirol haben insgesamt rund 960 Startplätze reserviert.

Am Samstag und Sonntag treten Reiter und Junioren/Junge Reiter (bis 21 Jahre) getrennt nach Disziplinen an. Die Bambini (bis 14 Jahre) messen sich sowohl in der Dressur als auch im Springen. Mit Spannung erwartet wird die Kombinierte Mannschaftsprüfung. Im vergangenen Jahr riss die vierjährige Siegesserie des PSV St. Georg Ingolstadt-Hagau. Nun hat der Verein die Chance, den Titelverteidigern vom RC Gut Winkelacker die begehrte Wanderstandarte wieder abzunehmen. Aber auch einige andere Teams haben gute Chancen.

Höhepunkte sind die Springprüfung Klasse M* am Samstag ab 14.30 Uhr und die Finalprüfungen am Sonntag ab 8.30 Uhr. Die feierliche Meisterschaftsehrung ist am Sonntag ab 16 Uhr geplant. Unter www.grabmayer.de findet man im Internet aktuelle Startzeiten und Ergebnisse sowie alle Informationen über die Reitertage Hagau (11. bis 14. Juli). (neu)

