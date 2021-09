Tristan De Klerk: Weltmeisterschaft mit 14 Jahren

Plus Der 14-jährige Neuburger Tristan De Klerk startet für die deutsche U-18-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft im Stand-Up-Paddling. Wie ein Ausrutscher kurz vor dem Start zu seinem Markenzeichen wird.

Tristan De Klerks Startnummer wird aufgerufen. Seine Beine zittern wie verrückt, als er mit seinem Brett zur Startposition geht. Auf riesigen Leinwänden nahe der Zuschauerränge sieht er seinen eigenen Namen in großen Buchstaben geschrieben. Vor Ort und über einen Livestream blicken tausende Zuschauer auf den 14-jährigen Neuburger, der in weniger als zwei Minuten zur Weltmeisterschaft im Stand-Up-Paddling antreten wird.