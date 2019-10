vor 54 Min.

Wechsel an der Tabellenspitze

Nach der 0:2-Niederlage des SV Bertoldsheim bei der TSV Untermaxfeld II ist der TSV Burgheim II neuer Spitzenreiter. Ludwigsmoos verliert beim SV Feldheim II

Der SV Bertoldsheim hat in der B-Klasse Neuburg seine zweite Saisonniederlage hinnehmen müssen und nach dem 0:2 bei der TSG Untermaxfeld II die Tabellenführung an den TSV Burgheim II abgegeben. Die Reserve der Kreisligisten lag bei der SpVgg Joshofen-Bergheim II zur Halbzeit noch mit 1:2 hinten, gewann letztendlich aber noch mit 4:2. Punkte liegengelassen hat der BSV Berg im Gau II, der beim SV Münster II nicht über ein torloses Remis hinauskam. In der Schlussphase eine Führung verspielt hat der SV Ludwigsmoos bei seiner 1:2-Pleite in Feldheim.

Untermaxfeld II – Bertoldsh. 2:0

Der SV Bertoldsheim hat etwas überraschend seine zweite Saisonniederlage hinnehmen müssen. Die erste gute Chance hatte Untermaxfelds Matthias Guther, der das Tor verfehlte (15.). Mahdi Ansari vergab eine Gelegenheit für die Gäste (45.). Besser machte es Guther nach dem Seitenwechsel, indem er sein Team in Führung schoss (57.). Bertoldsheim gab sich nicht auf und lief in einen Konter. Diesen schloss Lukas Spielvogel mit dem Tor zum 2:0 ab (69.). Der SVB schaffte es nicht, zurück ins Spiel zu kommen und musste sich geschlagen geben. (nr)

Feldheim II – Ludwigsmoos 2:1

Eine Niederlage der Sorte „unnötig“ musste der SV Ludwigsmoos einstecken. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Daniel Marx die Gäste mit seinem Treffer auf die Siegerstraße. Gespielt waren zu diesem Zeitpunkt 65 Minuten. Doch Feldheim kam in der 78. Minute zum Ausgleich durch Christoph Drabek. Als die Zuschauer und die Spieler sich bereits auf eine Punkteteilung einstellten, schlug der Gastgeber ein zweites Mal zu. Erneut war es Drabek, der die Partie mit seinem Tor in der 90. Minute entschied. Damit bleibt es dabei, dass der SV Ludwigsmoos nicht Unentschieden spielen kann. Nach zwölf Partien stehen sieben Siege, fünf Niederlagen und kein einziges Remis zu Buche. (nr)

Themen folgen