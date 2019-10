vor 39 Min.

Weiter in der Erfolgsspur

Herren-Team des TSV Neuburg tut sich im Heimspiel gegen den TSV Rohrbach wie erwartet schwer. Doch am Ende steht ein verdienter und deutlicher 24:18-Erfolg

Von Bernhard Heckel

Weiter in der Erfolgsspur bleiben die Handball-Herren des TSV Neuburg. Auch gegen die DJK Rohrbach kamen sie zu einem weiteren Erfolg. Auch die männliche D-Jugend behielt in ihrer Partie die Oberhand.

lBezirksklasse Nordwest: TSV Neuburg – DJK Rohrbach 24:18: Erwartet schwer taten sich die TSV-Handballer in ihrer Partie gegen die DJK Rohrbach. Dabei waren die Probleme zumeist hausgemacht. Viel zu unkonzentriert und ungenau agierte man im Angriff und schoss den gut parierenden DJK-Torwart regelrecht warm. Der guten Defensive sowie den TSV-Keepern war es zu verdanken, dass am Ende doch ein relativ klarer Sieg stand.

Von Beginn an entwickelte sich eine offene Begegnung. Mehr als eine Drei-Tore-Führung war für die Neuburger während der gesamten ersten Hälfte nicht drin. Immerhin konnte sie jedoch verhindern, dass die Rohrbacher ihrerseits die Nase vorne hatten. Mit einem 11:9-Pausenstand wurden die Seiten gewechselt. Die Abschlussschwäche der Hausherren setzte sich auch in der zweiten Hälfte nahtlos fort. 15 Minuten vor Schluss wurde es nochmals spannend, als die DJK auf 16:17 verkürzte. Zwei verwandelte Siebenmeter-Strafwürfe von Christian Wuka sowie vier Tore in Folge von Fabian Bader entschieden die Partie dann aber neun Minuten vor dem Ende endgültig für die Hausherren. Die Erleichterung über den letztlich doch deutlichen 24:18-Erfolg war den TSV-Akteuren deutlich anzusehen.

TSV Neuburg: Andreas Mendel, Johannes Bauer (beide TW); Szabo Gergely, Nino Koch (2), Fabian Bader (7), Julian Hunner (2), Max Habermeyer, Björn Glasenapp (5), Simon Klöck, Bernhard Heckl, Christian Wuka (8/7).

lWeibliche C-Jugend, Bezirksliga: TSV Neuburg – TSV Gaimersheim 12:33: In ihrem ersten Heimspiel hatte die neu formierte weibliche C-Jugend gleich einen schweren Kontrahenten. Gegen den TSV Gaimersheim hatten die Neuburger erwartungsgemäß keine Chance, verkauften sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten aber wacker. Gerade im Angriff agierte die Mannschaft von Trainer Udo Kotzur recht agil und kam durchaus zu Wurfmöglichkeiten. Nachdem Luisa Bussas zunächst eine Siebenmeter-Chance an den Pfosten setzte, kam sie in der achten Minute doch zu ihrem ersten Tor. Im Gegenstoß war Theresa Seyßler erfolgreich. Eva Gipser schließlich trat in ihrem ersten Spiel sehr mutig auf und erzielte gleich ihren ersten Treffer. Nach dem Wechsel (5:14) wurden die Gäste stärker. Torfrau Miriam Rogler zeigt dabei eine gute Leistung, konnte aber gegen die zielgenauen Würfe der Gegnerinnen wenig ausrichten. Der Neuburger Nachwuchs kämpfte unverdrossen weiter und kam durch Luisa Bussas, Theresa Seyßler und Lisa Marie Liebl zu weiteren Toren. Am Ende konnten sie durchaus mit ihrer Leistung zufrieden sein.

TSV Neuburg: Miriam Rogler, Eva Gipser (1), Bianca Kristen, Luisa Bussas (5), Lilli Bussas, Lisa Marie Liebl (1), Theresa Seyßler (5), Anna Koch, Marie Gluth Milena Mlikowska.

lMännliche D-Jugend, Bezirksliga: HF Scheyern – TSV Neuburg 9:14: Der männlichen D-Jugend gelang in Scheyern der erste Saisonsieg. Mit nur fünf Spielern fuhr man dabei zu den dortigen Handballfüchsen. Die Gastgeber spielten – ganz dem Fair Play-Gedanken im Kinder-Handball entsprechend – in der ersten Hälfte in Gleichzahl sowie im zweiten Durchgang mit nur einem Akteur mehr, sodass sich ein sehr bewegungsreiches und sinnvolles Match entwickelte, in dem die jungen Akteure viel ausprobieren konnten. Die TSV’ler gingen durch Kilian Appel mit 1:0 in Führung, der als Erster die großen Lücken vor dem gegnerischen Torwart erkannte. Auch den anderen drei Neuburgern gelang es im weiteren Verlauf, sich mehrfach in die Torschützenliste einzutragen. Dank einer hohen Laufbereitschaft, teils sehr gelungenem Zusammenspielen im Angriff, einem guten Rückzugsverhalten in der Abwehr sowie einem starken Florian Stegmiller im Tor musste man lediglich neun Gegentreffer hinnehmen.

TSV Neuburg: Florian Stegmiller (TW), Kilian Appel (2, Raphael Hachenberg (7), Benjamin Maikranz (3), Szabo Gergely (2).

Themen folgen