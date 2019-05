00:04 Uhr

Wer folgt dem SV Straß und FC Ehekirchen ins Finale?

In der letzten Drittrunden-Begegnung stehen sich der B-Klassist SV Ludwigsmoos mit seinem Coach Daniel Marx und A-Klassist FC Zell/Bruck mit Benedikt Buttmann gegenüber

Von Dirk Sing

Der SV Straß und FC Ehekirchen haben es bereits geschafft! Gesucht wird nun noch der dritte und letzte Finalist bei unserem „NR-Tippduell“. Dabei stehen sich an diesem Wochenende B-Klassist SV Ludwigsmoos mit seinem Spielertrainer Daniel Marx und der FC Zell/Bruck mit Benedikt Buttmann gegenüber.

Zur Erinnerung: Für jedes exakt vorhergesagte Resultat gibt es drei Punkte, die richtige Tendenz (Sieg, Remis, Niederlage) wird noch mit einem Zähler honoriert. Sollten am Ende beide Teams punktgleich sein, entscheidet zuerst die Mehrzahl der richtig getippten Spiele und dann das Los. Der Gesamtsieger erhält einen 500-Euro-Gutschein bei einem Verbrauchermarkt nach Wahl von der Ergo-Versicherung Christian Krzyzanowski in Neuburg. Nachfolgend die zehn zu tippenden Begegnungen, die die Teams abwechselnd unter die Lupe nehmen:

lHamburger SV – FC Ingolstadt (2. Liga)

Marx: „Von den Einzelspielern ist Hamburg definitiv stärker besetzt als der FCI. Nachdem der HSV diese Partie unbedingt gewinnen muss, um sich die Chance auf den Aufstieg zu wahren, wird es am Ende für Ingolstadt nichts zu holen geben.“

lVfR Neuburg – FC Kempten (Landesliga Südwest)

Buttmann: „Auch wenn das Thema Aufstieg für den VfR Neuburg mittlerweile wohl beendet ist und man mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat, wird das Team dennoch alles daran setzen, die Saison ordentlich zu beenden. Gerade daheim wird sich der VfR die Punkte nicht nehmen lassen.“

lFC Ehekirchen – TSV Aindling (Bezirksliga Nord)

Marx: „Trotz der Tatsache, dass der FC Ehekirchen bereits als Aufsteiger in die Landesliga feststeht, wird man alles daran setzen, weiter erfolgreich zu sein. Die Niederlage am vergangenen Wochenende in Holzkirchen war sicherlich in erster Linie den Feierlichkeiten geschuldet.“

lSV Feldheim – TSV Burgheim (Kreisliga Ost)

Buttmann: „Für den TSV Burgheim ist kurz vor dem Saisonende sogar noch der zweite Tabellenplatz und damit der Aufstieg möglich. Um sich diese Chance zu wahren, muss in Feldheim ein Sieg her. Nachdem die Hausherren derzeit einen Durchhänger haben, sollte das allemal möglich sein.“

lBSV Neuburg – SV Echsheim (Kreisklasse Neuburg)

Marx: „Ich schätze die Echsheimer, die ja unbedingt in die Kreisliga aufsteigen wollen, sehr stark ein. Nachdem es für den BSV Neuburg bekanntlich um nichts mehr geht, wird der SVE die drei Punkte mitnehmen.“

lSV Straß – SV Klingsmoos (Kreisklasse Neuburg)

Buttmann: „Nach dem Erfolg im Spitzenspiel gegen die TSG Untermaxfeld kann Klingsmoos wieder von der Meisterschaft träumen. Voraussetzung dafür ist aber ein Sieg beim derzeit starken SV Straß, den die Mösler am Ende auch einfahren werden.“

lSV Sinning – SV Baar (A-Klasse Neuburg)

Marx: „Der SV Sinning hat derzeit einen richtigen Lauf, was zuletzt auch der Sieg gegen Illdorf unterstrichen hat. Mittlerweile hat man es sogar in der eigenen Hand, am Saisonende als Meister aufzusteigen. Diese Chance wird man sich auch vom SV Baar nicht nehmen lassen und daher deutlich gewinnen.“

lFC Illdorf – TSV Burgheim II (A-Klasse Neuburg)

Buttmann: „Ich habe die Illdorfer am Mittwoch bei der 0:2-Niederlage im Nachholspiel gegen Sinning gesehen. Da haben sie mir jetzt nicht so gut gefallen. In diesem Gemeindederby gegen die zweite Mannschaft des TSV Burgheim sollte allerdings nichts anbrennen.“

lSV Waidhofen – FC Zell/Bruck (A-Klasse Neuburg)

Marx: „Waidhofen möchte sicherlich seine Minimalchance auf den zweiten Platz noch wahren, während für die Gäste der Zug dorthin schon längst abgefahren ist. Daher wird sich der SVW in diesem Match auch knapp durchsetzen.

lSV Ludwigsmoos – SC Feldkirchen (B-Klasse Neuburg)

Buttmann: „Der SC Feldkirchen ist nach wie vor voll im Aufstiegsrennen, während Ludwigsmoos damit nichts zu tun hat. Dementsprechend wird sich der SCF auch deutlich in dieser Partie durchsetzen.“

