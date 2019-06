vor 59 Min.

Winterlust-Schützen Straß schließen Sportjahr ab

Erstmals finden Ehrungen für 400 Rundenwettkämpfe statt. Zwei Aktive erhalten diese Würdigung

Von Klaus Hutter

Schützenmeister Klaus Hutter begrüßte zum Saisonabschluss der Winterlust-Schützen Straß zahlreichen Gäste, darunter Ehrenmitglied und Vereinswirt Karl Neubauer. Gauschützenmeister Alois Helfer sprach Grußworte, überreichte Siegerpokale und führte Ehrungen durch.

Nach dem gemeinsamen Essen erfolgte der Bericht des Sportleiters Wolfgang Leidl. Er ließ die abgelaufene Saison 2018/19 Revue passieren und ging zunächst auf den Rundenwettkampf des Schützengaues Pöttmes-Neuburg ein. Das erste Luftgewehrteam konnte die Gauoberliga C nicht halten und tritt im Herbst in der Gauliga an. Drei Gewehrteams und die Pistolenschützen hielten die C-, D- und E-Klasse. Insgesamt waren 28 Schützen im Einsatz, davon neun Schüler und Jugendliche.

Beim Gemeindepokalschießen sicherten sich die Winterlustschützen mit dem Luftgewehr den ersten Platz und nehmen damit am Landratspokal teil. Mit der Luftpistole musste man sich mit „Silber“ begnügen. Der Gemeinde-Schülerpokal ging mit Fabrizio Mele an Straß. Im Jugendbereich errangen Lea Fahrmayr und Anna Beltz den zweiten und dritten Rang.

Im Weiteren wurden die internen Titelträger bekannt gegeben und die Pokale übergeben, bevor der sportliche Teil durch die Ehrungen zum Rundenwettkampf abgeschlossen wurde. Herausragend waren Hans Leidl und Franz Appel mit 406 beziehungsweise 401 Kämpfen mit Gewehr und Pistole. Seit Beginn der Punktrunde Anfang der 80er Jahre ist zweiter Schützenmeister Albert Heidl vertreten, der 353 Einsätze mit dem Luftgewehr absolviert hat.

Vereinsmeister LG Melanie Pils

Vereinsmeister LP Wolfgang Leidl Schützenkönig LG Klaus Hutter

Schützenkönig LP Fabrizio Mele Xaver-Meyer-Ged.-Pokal Markus Ringer

Weihnachtspokal Melanie Pils

Alfred-Appel-LP-Gedächtnis-Pokal Franz Appel

Franz-Appel-Pokal Franz Appel

Jugendpokal Emma Appel

Jugend-/Schülermeister Anna Beltz

400 RWK Hans Leidl, Franz Appel

350 RWK Albert Heidl

250 RWK Manfred Egen

150 RWK Bernhard Spett

100 RWK Michaela Hugl

50 RWK Martin Beltz, Anna Beltz, Eva Habermeyer, Richard Hutter.

