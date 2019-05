vor 25 Min.

Wird Sinning zum „Party-Crasher“?

Zwischen Platz eins und drei ist alles möglich: Spielertrainer Io Sommer und der SV Sinning müssen am Sonntag beim Spitzenreiter SV Wagenhofen antreten.

SVS-Spielertrainer Iwo Sommer will mit seinem Team die Meisterfeier des SV Wagenhofen verhindern

Von Matthias Kollar

Es ist angerichtet: Sollte Spitzenreiter SV Wagenhofen am Sonntag (15 Uhr) das Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten SV Sinning zu seinen Gunsten entscheiden, wäre der Santos-Truppe die Meisterschaft in der A-Klasse Neuburg nicht mehr zu nehmen. Genau dies wollen die Gäste freilich verhindern, die mit einem Sieg selbst noch auf den „Platz an der Sonne“ schielen könnten. Wir haben uns vor diesem „Hit“ mit dem Sinninger Spielertrainer Iwo Sommer unterhalten.

Herr Sommer, der SV Sinning ist aktuell das „Team der Stunde“. 13 Spiele in Folge ist Ihre Mannschaft nun ungeschlagen – elf davon wurden sogar siegreich gestaltet. Wie erklären Sie sich diese herausragende Statistik?

Sommer: (lacht) Das ist wirklich eine schwierige Frage. In den Herbstrunden-Begegnungen hatten wir eine überragende Form und haben unsere besten Spiele gezeigt. Die Vorbereitung im Winter war wirklich schlecht. Wir hatten aber das Glück, dass wir nach der Winterpause auf relativ schwache Gegner getroffen sind und trotzdem gewinnen konnten. In den Partien danach muss man sagen, dass wir sehr häufig das Glück auf unserer Seite hatten. Es gab oft Situationen, in denen der Gegner das Tor hätte machen müssen und wir im Gegenzug treffen. Danach wurde die Mannschaft zunehmend motivierter und stärker – insbesondere aufgrund der Tatsache, dass wir immer näher an den FC Illdorf und SV Wagenhofen rangekommen sind.

Hätten Sie denn selbst mit einer derartigen Erfolgsserie gerechnet?

Sommer: Nein, gar nicht. Die Wintervorbereitung war wirklich schlecht. Ich bin jetzt vier Jahre in Sinning und diese Vorbereitung war mit Abstand die schlechteste in meiner Amtszeit. Dass es dann trotzdem so gut läuft, hätte man nicht erwarten können.

Zusammenfassend scheint es also so, als hätte man nach der Winterpause erst Glück gehabt und anschließend ist die Motivation dazugekommen…

Sommer: Wir haben das Glück natürlich gebraucht, um reinzukommen. Der FC Illdorf und SV Wagenhofen haben zusätzlich geschwächelt – und dann entwickelt sich so etwas irgendwie. Ich war tatsächlich nicht davon überzeugt, dass wir noch um den Aufstieg mitspielen können. Mein Co-Trainer und ich hatten nach einigen Partien die Situation, dass wir die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, uns gegenseitig angeschaut und uns anschließend gefragt haben: „Dass kann ja nicht sein, dass wir das Spiel schon wieder irgendwie gewonnen haben.“ Oft war tatsächlich Spielglück dabei.

Aus welchen Gründen waren Sie denn nicht davon überzeugt, dass Ihre Mannschaft tatsächlich nochmals oben angreifen kann?

Sommer: Im Winter war die Trainingsbeteiligung schlichtweg uferlos. Dann kamen auch noch schlechte Spiele dazu und einige unserer Leistungsträger waren verletzt. Zusätzlich waren wir zwischenzeitlich im Niemandsland der Tabelle. Wenn ich wenigstens sagen könnte, wir haben stark trainiert oder überragende Alternativen in der Hinterhand. Das kann ich aber nicht, weswegen man wirklich nicht mit so einer Serie rechnen konnte. Was ich aber hier trotzdem nochmals betonen möchte, ist die Entwicklung und Leistung meiner Mannschaft. Ich bin wirklich stolz auf die Jungs. Sie motivieren sich jedes Mal aufs Neue und rufen im Moment ihr ganzes Potenzial ab.

Nun steht Ihr Team, auch wenn Sie es scheinbar selbst kaum glauben können, auf Rang zwei und damit auf dem Relegationsplatz. Was ist denn für den SV Sinning in dieser Spielzeit noch drin?

Sommer: Für uns ist – Stand jetzt, drei Spieltage vor Schluss – der zweite Tabellenplatz möglich.

Welche Chancen rechnen Sie sich in diesem Aufstiegskampf denn aus?

Sommer: Unser direkter Konkurrent ist der FC Illdorf. Ich denke, die Chancen stehen 50:50. Entscheidend ist aber das nun folgende Match gegen den SV Wagenhofen. Da dürfen wir nicht verlieren. Ich gehe davon aus, dass der FC Illdorf seine letzten drei Spiele gewinnt. Dann brauchen wir mindestens sieben Punkte, um am Ende auf Rang zwei zu bleiben.

Die Partie am Sonntag beim SV Wagenhofen ist somit richtungsweisend?

Sommer: Ich denke, dass wir punkten müssen. Das „Schlimmste“, was passieren kann, ist, dass wir – sofern die Illdorfer ihre Partie gewinnen – einen Punkt hinter ihnen stehen. Danach hätten wir es leider nicht mehr selbst in der eigenen Hand und es würde wohl bis zum letzten Spieltag spannend bleiben.

Richten wir den Blick auf den Gegner am Sonntag: Wie schätzen Sie den SV Wagenhofen ein?

Sommer: Wagenhofen ist eines der stärksten Teams der Liga. Sie haben sehr viele gute Einzelspieler und sind immer in der Lage, Tore zu schießen. Die Offensivstärke macht diese Mannschaft meiner Meinung nach aus. Außerdem hat der SV Wagenhofen zum richtigen Zeitpunkt gewusst, worauf es ankommt. Nach der Winterpause haben sie direkt zwei Spiele verloren, anschließend sofort eine Reaktion gezeigt und die wohl wichtigen Partien für sich entschieden. Wenn sie gegen uns gewinnen, können sie außerdem frühzeitig die Meisterschaft feiern. Das sollte eigentlich Motivation genug sein.

Was hat Ihr Team entgegenzusetzen?

Sommer: Die beste Defensive der Liga! Unser Abwehrverhalten stimmt und wir stehen hinten bombensicher.

Am Sonntag werden Sie zum 21. Mal in dieser Saison für den SV Sinning auf dem Platz stehen. Wie lange tragen Ihre Beine Sie denn noch? Immerhin gehören Sie mit 43 Jahren ja doch schon zum „alten Eisen“…

Sommer: (lacht) Ich absolviere die wenigsten Begegnungen von Anfang an. Es ist aktuell sehr positiv, dass ich das Spiel zu Beginn von außen steuere und das Team in der zweiten Halbzeit dann aktiv unterstütze.

Und langfristig gesehen?

Sommer: Wenn es so funktioniert, wie es momentan der Fall ist, dann ist es in Ordnung. So lange ich verletzungsfrei bleibe und von meinen Spielern und von außerhalb immer noch positives Feedback bekomme, mache ich weiter. Es macht mir immer noch Spaß, mich zu bewegen und auf dem Feld zu stehen.

