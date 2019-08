vor 47 Min.

Wo bleiben die Zuschauer?

Im Umfeld des VfR Neuburg ist die Erwartungshaltung gestiegen - nicht aber die Anzahl der Besucher. Am Samstag gastiert der VfB Durach

Von Christof Paulus

Fünf Mal die gleiche Leistung habe seine Mannschaft abgeliefert, sagt Christian Krzyzanowski, der Trainer des VfR Neuburg. Die Ergebnisse hingegen schwankten: Von souveränem Sieg bis zur Niederlage mit vier Gegentoren hatte der VfR bislang alles zu bieten. Schon vergangene Woche hatte Krzyzanowski darauf hingewiesen, wie viel Glück ein Ergebnis mitbestimme – um das in dieser Woche noch einmal zu betonen.

Denn vorwerfen mag er seiner Mannschaft wenig. Die Leistungen hätten ihn Woche für Woche überzeugt. Nur einen Unterschied habe er vergangene Woche beim 3:0-Sieg in Gilching feststellen können: „Da war der Wille da, die Tore unbedingt machen zu wollen und das Spiel zu gewinnen“, sagt Krzyzanowski. Bei der Heimniederlage gegen Garmisch eine Woche zuvor habe er genau diesen vermisst. Davon abgesehen seien die Partien ähnlich verlaufen: Der VfR setzte auf Ballbesitz, die Gegner seien tief gestanden und hätten auf Konter gesetzt. So erwartet Krzyzanowski auch den kommenden Gegner.

Dies wird am Samstag um 17 Uhr der VfB Durach sein. Die Mannschaft aus dem Allgäu ist im Sommer aufgestiegen, kommt mit zwei Siegen und drei Niederlagen im Gepäck an die Donau. „Das wird sicher ein harter Brocken“, sagt der VfR-Trainer. Er rechnet damit, dass die Aufstiegseuphorie beim Gegner noch anhält. Diese war in Neuburg vor einem Jahr auch zu spüren – als die Mannschaft gerade aufgestiegen war. Inzwischen ist die Landesliga allerdings zur „Normalität“ geworden – so nimmt es Krzyzanowski zumindest wahr. Denn die Zuschauerzahlen im Neuburger Brandlstadion sind seit dem Aufstieg langsam zurückgegangen – auch wenn die Mannschaft im vergangenen Jahr lange um den Aufstieg spielte und auch in diesem Jahr keinen Fehlstart hingelegt hat. „Unsere Anhänger unterstützen uns toll“, sagt der Trainer. „Ich verstehe nicht ganz, warum nicht manchmal auch ein paar mehr neutrale Zuschauer zu uns kommen.“

Vielleicht sind die Zahlen zugleich Ausdruck einer gestiegenen Erwartungshaltung. Diese nimmt Krzyzanowski im Umfeld des Vereines immer mehr wahr – und ist irritiert. Immerhin sei der Verein seit rund 30 Jahren nicht mehr in einer derart hohen Spielklasse, die vergangene Saison sei außerordentlich gut gewesen. Krzyzanowski will daher eher darauf setzen, sich in der Landesliga zu etablieren. Einen Schritt in diese Richtung könnte der Mannschaft beim Heimspiel gegen Durach gelingen. Fehlen wird dort Torwart Dominik Jozinovic, der verhindert ist. Ihn wird Maximilian Oswald ersetzen. Neben dem langzeitverletzten Michael Denz wird auch Marco Bader fehlen – er hat sich im vergangenen Spiel wohl einen Bänderriss zugezogen. Sehr fraglich sind Maximilian Eberwein und Rainer Meisinger. Für die Abwehr heißt das: Es wird eng!

Krzyzanowski wird die Viererkette also umbauen müssen. Jugendspieler werden hingegen nicht im Kader stehen. Langfristig könnte das anders sein, sagt Krzyzanowski: „Wir wollen unserem Nachwuchs die Perspektive bieten, über kurz oder lang den Sprung zu schaffen. Daher trainieren diese Jungs auch regelmäßig bei uns mit.“

