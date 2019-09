21:59 Uhr

„Wochen der Wahrheit“ für Staudheim

Grammer-Team trifft auf den VfR Neuburg II. SC Rohrenfels erwartet zum Derby den SV Sinning.

Von Niklas Golling

Auch wenn erst der sechste Spieltag in der A-Klasse Neuburg absolviert ist, herrscht bereits Spannung pur. Spitzenreiter FC Zell/Bruck (16 Punkte) und den siebtplatzierten SV Sinning trennen lediglich vier Punkte. Danach kommt lange nichts. Bereits sechs Punkte Rückstand haben die Teams auf Rang acht, neun und zehn in Richtung Spitzenplätze.

Darunter befindet sich auch der FC Staudheim, der nach einem schweren Anfangsprogramm (FC Illdorf, SV Sinning, FC Zell/Bruck) zuletzt besser in die Spur gefunden hat. Von den vergangenen drei Partien konnte man zwei für sich entscheiden. Am Sonntag gab es einen überzeugenden 5:1-Sieg gegen den TSV Ober-/Unterhausen. „Wir haben unsere Chancen effektiv genutzt. Natürlich läuft spielerisch noch nicht alles perfekt. Das wird sich aber noch verbessern, wenn ich die Jungs einen bisschen besser kennenlerne“, reflektiert Georg Grammer, der seit dieser Saison den FC Staudheim trainiert.

Auch dafür, dass der A-Klassist momentan eher weiter unten als oben in der Tabelle angesiedelt ist, hat der 47-Jährige eine einfache Erklärung: „Wir waren für meine Begriffe in keinem Spiel schlechter als der Gegner. Allerdings haben wir vor allem in den ersten drei Spielen zu viele individuelle Fehler gemacht. Wir müssen zusehen, dass wir die Verunsicherung in den Griff bekommen. Das ist uns in den vergangenen Begegnungen besser gelungen.“

Das wird zweifelsohne auch nötig sein, um wieder Anschluss an die Spitzengruppe zu finden. Das ausgegebene Ziel des Trainers ist es, am Ende der Saison auf dem fünften oder sechsten Rang zu landen. „Momentan bin ich zuversichtlich. Für mich ist es wichtig, meinen Akteuren den Spaß am Fußball zu vermitteln und durch die Kameradschaft und den Willen zum Erfolg zu kommen“, sagt Grammer. Nach den kommenden drei Duellen werden die Staudheimer wohl einen Aufschluss erhalten, wo sie derzeit tatsächlich stehen. Sowohl der VfR Neuburg II als auch SC Rohrenfels und SV Waidhofen werden im Aufstiegskampf ein Wörtchen mitzureden haben.

Auf diese Aufgaben blickt Staudheims Coach mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen: „Ich will jedes Match gewinnen. Mit dieser Einstellung gehe ich an alle Spiele ran – egal, wie der Gegner heißt. Wenn wir unsere Leistung abliefern und zu unseren Chancen kommen: Warum sollte dann nichts drin sein?“, so Grammer. Wenn es am Sonntag (15 Uhr) zum VfR Neuburg II geht, wird der FC-Übungsleiter aus dem Vollen schöpfen können. Und auch an der notwendigen Einstellung wird es nicht mangeln.

Die weiteren Partien: Bereits am heutigen Samstag (15.30 Uhr) eröffnen der TSV Ober-/Unterhausen mit dem „Kellerduell“ gegen den Aufsteiger SC Feldkirchen sowie der SV Waidhofen gegen den FC Illdorf den siebten Spieltag. Der Sonntag startet mit dem Aufeinandertreffen zwischen der zweiten Mannschaft des BSV Neuburg und dem SV Bayerdilling (13 Uhr). Um 15 Uhr kommt es dann zum Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer FC Zell/Bruck und der DJK Brunnen. Zudem erwartet der SV Weichering den SV Echsheim-Reicherstein II. Eine weitere Top-Partie beschließt dann dieses Wochenende: Ab 17 Uhr gastiert der SV Sinning zum prestigeträchtigen Derby beim SC Rohrenfels.

