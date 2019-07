19:10 Uhr

„Wollen uns ohne Sorgen in der Liga etablieren“

Kreisliga-Aufsteiger SV Karlshuld ist am Donnerstag mit zahlreichen Neuzugängen in die Saison-Vorbereitung gestartet

Von Roland Geier

Im letzten Moment hat der SV Karlshuld über die Relegation den Wiederaufstieg in die Kreisliga Donau/Isar geschafft. Am vergangenen Donnerstag starteten die Mösler nun in die Vorbereitung auf die Punktspiel-Saison 2019/2020.

„Unser Ziel ist es, sich in der Liga ohne Sorgen zu etablieren. Die letzten zwei Jahre haben Aufregung genug gebracht“, so Rüdiger Zach, der gemeinsam mit Christian Knöferl für die sportliche Leitung bei den Grünhemden zuständig ist. Rund 40 „Kiebitze“ verfolgten gespannt den Trainingsstart, wobei auch das Geheimnis um die Neuzugänge gelüftet wurde. Trainer Naz Seitle konnte zum Auftakt 22 Akteure begrüßen. „Leider sind noch einige im Urlaub oder beruflich verhindert. Das wird auch in den kommenden Wochen noch der Fall sein“, sagt Seitle, der nahezu auf seinen bisherigen Kader bauen kann. Auch der letztjährige Co-Trainer Claudio Maritato, der nach seiner Kreuzband-Operation noch im Aufbautraining ist, bleibt den Möslern als Spieler erhalten. Auf Jans Wins (BSV Neuburg), Matthias Stegmeir, Florian Walter (beide SC Rohrenfels), Mariusz Suszko (Spielertrainer BSV Berg im Gau) und Manuel Mayer (pausiert) muss der 65-Jährige verzichten. Mit Fabian Schimmer, Alexander Schinko, Hannes Knöferl, Tobias Walter, Nico Bork, Raphael Jarsen, Johannes Ansorge, Hope Agubuokwu und David Wenger rücken gleich neun Eigengewächse aus der JFG Donaumoos in den Kader auf, wobei Bork und Jarsen nach ihren Kreuzbandrissen derzeit noch pausieren müssen.

Neben dem neuen spielenden Co-Trainer Nico Ziegler (SV Manching) haben sich Philipp Hallmen (ST Kraiberg), Rückkehrer Dominik Berchermeier (SV Hundszell), Marco Hauschild (TSV Reichertshofen), Patrick Busche (SpVgg Langenbruck), Michael Kuxhausen (SV Karlskron), Jeton Jashan (JFG Neuburg) und Alexander Kurzhals (SC Mühlried) dem SVK angeschlossen. „Über Saisonziele zu sprechen wäre jetzt noch zu früh“, meint Seitle und ergänzt: „Die kann man nach der Vorbereitung definieren. Vorerst steht uns viel Arbeit bevor.“

