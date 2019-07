vor 49 Min.

Youngster beweist eiserne Nerven

Die JFG Donaumoos suchte ihren „Elfmeterkönig“ – und fand im 15-jährigen Karlshulder Justin Kraus ihren verdienten Meister. Im Team-Wettbewerb hat der Vorstand des BSV Berg im Gau die Nase vorne

Von Johann Bichler

Bei idealen äußeren Bedingungen suchten die Verantwortlichen der JFG Donaumoos kürzlich nach dem „Elfmeterkönig“. Da Kicker unabhängig vom Alter ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen wollten, beteiligten sich rund 80 Schützen an diesem Turnier. Das Sportgelände der DJK Brunnen, die zusammen mit dem BSV Berg im Gau, SV Grasheim und SV Karlshuld die Stammvereine der JFG Donaumoos bilden, war mit den vielen schattenspendenden Bäumen der ideale Austragungsort an diesem heißen Tag.

Der Sieger im Einzel-Wettbewerb wurde im K.O.-System ermittelt. Wer einmal verschoss, war sofort ausgeschieden. Nach einigen Runden war der 15-jährige Justin Kraus aus Karlshuld der einzige Akteur, der alle Bälle versenkte und sich nun „Elfmeterkönig“ nennen darf. Er verwies David Schwarz und Simon Lederer auf die Plätze zwei und drei. Als Belohnung gab es einen Geldpreis von 150 Euro für den glücklichen Gewinner.

Am Team-Wettbewerb nahmen 15 Mannschaften teil, die aus jeweils vier Schützen bestanden. Auch die Gemeinderäte von Brunnen und Karlshuld stellten jeweils eine Truppe. Allerdings war aber relativ schnell abzusehen, dass diese im Kampf um die vorderen Ränge eher geringe Chancen haben würde.

Geschossen wurde in zwei Gruppen, in denen jedes Team gegeneinander antrat. Die jeweils beiden Erstplatzierten zogen dann ins Halbfinale ein. Im Endspiel trafen dann die Vorstände der DJK Brunnen und des BSV Berg im Gau aufeinander, wobei der BSV letztlich die besseren Nerven bewies. Der Geldpreis von 200 Euro wurde sogar wieder an die JFG Donaumoos gespendet.

Insgesamt wurden bei dieser rundum gelungenen Veranstaltung rund 300 Elfmeter geschossen, was für die Torhüter einen regelrechten „Marathon“ bedeutete.

