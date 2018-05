Zufrieden trotz verpasster Qualifikation

vor 47 Min.

Teams des RV Burgheim überzeugen bei „Bayerischer“. Für die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft reicht es für die drei Mannschaften jedoch nicht

Von Jasmin Roßmann

Der Radfahrerverein Burgheim startete mit drei Schülermannschaften bei der bayerischen Meisterschaft im Kunst- und Einradfahren in Oberschleißheim. Obwohl sich keines der Teams für die deutsche Meisterschaft weiterqualifiziert hat, ist der Verein durchaus zufrieden mit seinen Schützlingen und deren Leistung.

Die „Bayerische“ stellt im Kunstradsport (Altersbereich Schüler, also bis zur U15) die letzte Qualifikationsstufe zur „Deutschen“ dar. Der Qualifikationsprozess besteht dabei aus zwei Teilen: Zum einen müssen die Sportlerinnen eine vorher festgelegte Mindestpunktzahl bei der jeweiligen Landesmeisterschaft ausfahren. Die Ergebnisse der Mannschaften, die dies erreicht haben, werden in einem nächsten Schritt bundesweit verglichen. Dabei qualifizieren sich die besten zwölf Gruppen in der Disziplin „6er“ und 14 Gruppen in der Disziplin „4er-Einrad“ für die deutsche Meisterschaft, erneut gemessen an der ausgefahrenen Punktzahl.

Über diese geforderte Mindestpunktzahl kam das Burgheimer „6er“-Team (Altersbereich U15) bestehend aus Johanna Stangl, Johanna Herrle, Anouk Drexler, Diana Diepold, Theresa Artner und Julia Lichtenstern nach einer guten Darbietung ihrer Kür. Das Ergebnis reichte jedoch nicht, um unter die besten zwölf Mannschaften bundesweit zu kommen. Dennoch freute sich das eingespielte Team am Ende zusammen mit ihrer Trainerin Anja Weigl über den fünften Platz.

Im selben Altersbereich ging auch die „4er“-Mannschaft von Trainerin Lisa Schmid an den Start. Magdalena Artner, Rebecca Barth, Theresa Mayr und Anita Nikolla zeigten sich in guter Form und hoch konzentriert. Die Bewertung der Körperhaltung, und der technischen Ausführung der gefahrenen Elemente fiel nahezu tadellos aus. Dennoch verpassten sie die Qualifikationspunktzahl ganz knapp (5. Platz).

Dieses Schicksal teilte die zweite „4er“-Mannschaft, die dem Altersbereich U13 angehört. Die Freude war jedoch riesig bei Lenya Kimmerling, Sarah Exner, Magdalena Golling und Yvonne Meyr, da sie ihre Kür gut umsetzten und den zweiten Platz erzielten. Die Leistung war gut, da sie sich in der Kür äußerst feinfühlig präsentierten.

„Natürlich wäre es schön gewesen, wenn eines unserer Teams die Qualifikation geschafft hätte, aber wir müssen den Wettbewerb realistisch sehen. Wir sind mit drei sehr jungen Mannschaften angetreten, die bundesweit verglichen werden. Dafür haben sie sich super geschlagen und nächstes Jahr klappt es dann sicher mit der Deutschen“, resümierten die drei Trainerinnen.

