Zufriedenheit auf beiden Seiten nach Remis im Spitzenspiel

Gut gemacht: Philipp Stadler hebt den Torschützen zum 2:2 Tobias Kruber in die Luft. Bernhard Wittmann freut sich mit dem Duo. Am Ende holte der FC Rennertshofen bei der SpVgg Joshofen-Bergheim ein 2:2.

Die SpVgg Joshofen-Bergheim erkämpft sich gegen Tabellenführer FC Rennertshofen ein 2:2. Warum beide Trainer mit der Punkteteilung leben können.

Von Benjamin Sigmund

Als das Spiel zwischen der SpVgg Joshofen-Bergheim und dem FC Rennertshofen abgepfiffen wurde, ließ der Torhüter der Gastgeber Alexander Schmidt einen lauten Jubelschrei von sich und ballte die Fäuste. Sein Team hatte zwar nicht gewonnen, dem Tabellenführer in einem guten Kreisklassen-Spiel aber immerhin ein 2:2 abgetrotzt. Ärger war auch beim FCR, der zuvor nach dem Re-Start zwei Siege gefeiert hatte, nicht zu spüren.

Am Ende zeigten sich folglich beide Trainer mit dem 2:2-Endstand zufrieden. „Unter diesen Umständen haben wir definitiv einen Punkt gewonnen“, sagte Joshofens Spielertrainer Jonas Zeller, der mit Maximilian Maschke und Thomas Hirmer kurzfristig auf zwei weitere Spieler hatte verzichten müssen. Der ein oder andere Akteur, der dadurch zum Einsatz kam, hätte nicht die Luft für 90 Minuten gehabt, was man in der Schlussphase gemerkt habe. Auch sein Gegenüber Tommy Mutzbauer konnte mit dem Unentschieden leben. „Damit muss man auch mal zufrieden sein, den Punkt nehme ich mit.“

Joshofen-Bergheim dreht Rückstand

In den ersten 45 Minuten präsentierte sich die SpVgg aggressiver als die Gäste und erkämpfte sich eine durchaus verdiente 2:1-Pausenführung. Den 0:1-Rückstand, den Khalid Abunemah nach einem schönen Zuspiel von Tobias Kruber markierte (28.), drehte die Heimmannschaft binnen weniger Minuten. Zunächst glich Benedikt Burghart mit einem präzisen Flachschuss aus (29.). Dann traf der FCR ins eigene Netz, als Abunemah eine scharf getretene Ecke von Johann Guppenberger mit dem Kopf unglücklich in die eigenen Maschen verlängerte (35.). „Ich glaube, unser Spiel hat ganz gut ausgeschaut und wir führten verdient“, befand Zeller.

Nach dem Seitenwechsel trat der Spitzenreiter aggressiver auf und erspielte sich ein deutliches Übergewicht. Erst wurde Kruber noch geblockt (47.), dann scheiterte Philipp Stadler an Alexander Schmidt (51.). Der verdiente Ausgleich gelang dem FCR nach einer Standardsituation. Kruber, mit 1,69 Meter der kleinste Mann auf dem Platz, köpfte aus kurzer Distanz ein und markierte sein 13. Saisontor. Dass Kruber nun auch mit dem Kopf trifft, würdigte Mutzbauer ein Lächeln ab. „Na ja, das war ja nur aus 50 Zentimetern Entfernung. Und wenn er ihn mit dem Buckel macht, ist das auch in Ordnung“, scherzte er. Noch besser wäre seine Laune sicherlich gewesen, wenn Kruber wenig später ein weiteres Tor nachgelegt hätte. Doch nach Vorarbeit von Stadler bugsierte er den Ball an den Pfosten (65.). Im Anschluss drängten die Gäste weiter auf den Sieg, ohne sich klare Chancen zu erspielen. „Wir haben uns in den letzten 20 Minuten sehr schwergetan, hinten rauszukommen“, meinte Zeller. Dennoch rettete sich die SpVgg ins Ziel. Dieses Erfolgserlebnis sei für sein Team nach dem missglückten Neustart mit einem Punkt aus zwei Partien sehr wichtig. Für den FC Rennertshofen beträgt der Vorsprung auf den Zweiten SV Klingsmoos nun drei Punkte. Es werde bis zum Schluss spannend im Kampf um den Aufstieg bleiben, meinte Mutzbauer.

SpVgg Joshofen-Bergheim Schmidt, Lunzner, Habermeier, Rehm, Guppenberger, Tobolars, Zeller, Burghart, Grasser, König, Engel (Margraf, Mut, Fetsch).

FC Rennertshofen Fieger – Zinner, Abunemah, Pahl, Kruber, Heckel, Kohler, Stadler, Pickhard, Ferschl, Wittmann (Gergov).





