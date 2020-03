vor 20 Min.

Zufriedenheit beim Tennisclub Rennertshofen

Verein freut sich über steigende Mitgliederzahlen und einen Gewinn. Ehrungen für verdiente Mitglieder

Von Michael Geyer

In einer harmonisch verlaufenden Jahresversammlung, die auch das gute Miteinander im Verein widerspiegelte, zog der Tennisclub Rennertshofen eine erfolgreiche Bilanz. Vorsitzender Stephan Bielohlawek konnte im Tennisheim gut 30 Mitglieder begrüßen und viel Positives berichten: Dazu gehört vor allem die Entwicklung der Mitgliederzahlen. Der TCR hatte 2019 18 Zugänge und nur vier Austritte, sodass nun 76 aktive und 33 passive Mitglieder verzeichnet werden können. Besonders erfreulich sei gewesen, dass sich nach dem Schnuppertraining im Ferienprogramm fünf Interessenten neu anmeldeten und nun 13 Kinder und Jugendliche mit dem Tennissport unter der Leitung von Jugendtrainer Andreas Pichler fleißig trainieren. Wenn alles so gut weiterlaufe, will der Verein im nächsten Jahr wieder eine Jugendmannschaft stellen. Auch für Erwachsene plant der Verein künftig eine Werbeaktion durchzuführen. Bielohlawek lobte Trainer Andreas Pichler für sein Engagement und seine Ideen. Neben seiner intensiven Jugendarbeit hat er auch die Lizenz für die „Heidelberger Ballschule“ erworben, in der Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren spielerisch an die verschiedensten Ballsportarten herangeführt werden. Es wird auch geprüft, ob hier eine Zusammenarbeit mit der Grundschule möglich ist. Ebenso zeitnah will Pichler Seminare für Mentaltraining für die Aktiven des TCR anbieten.

Wie von vielen Gästen immer wieder bestätigt werde, befinden sich die Tennisplätze des TCR in hervorragendem Zustand. Auch im vergangenen Jahr wurde dafür viel investiert. Die Beregner auf zwei Plätzen wurden ausgetauscht, heuer soll das auf den anderen zwei Feldern passieren. Für eine böse Überraschung sorgte ein Sturm, der zwei große Bäume auf zwei Spielfelder warf und beschädigte. Weil man weitere Schäden durch die nicht mehr so standfesten Bäume auf der Westseite des Platzes befürchtete, wurden diese nach einer Begutachtung aus Sicherheitsgründen entfernt. Der Vorsitzende appellierte an die Mitglieder, den neuen Platzwart Ralph Bauernfeind bei seiner Arbeit tatkräftig zu unterstützen und mit den Plätzen sorgfältig umzugehen. Neben dem Tennissport zeigten die Mitglieder auch viele andere Aktivitäten. Sie übernahmen bei den sieben Aufführungen des Festspiels „Susanna“ die Bewirtung und kümmerten sich auch um das leibliche Wohl der Besucher des „Lumberjack“, den die Firma Kettlitz wieder durchgeführt hat. Zur Belohnung spendierte Kettlitz 960 Euro für die Vereinskasse.

Vereinsschatzmeisterin Barbara Scheurer konnte trotz hoher Ausgaben für die Spielfelder immerhin noch von einem Gewinn von rund 1400 Euro berichten. Dazu trugen nicht zuletzt auch die vier Kabarettabende bei, die Dietmar Königsdorfer, unermüdlicher Motor der Rennertshofener Kleinkunstbühne, wieder auf die Beine gestellt und zusammen mit seinem engagierten Team durchgeführt hat.

Die sportliche Seite beleuchtete Sportwart Oliver Färber: Bei der Vereinsmeisterschaft siegte im Herren-Doppel das Team Marx/Haase gegen Berchermeier/Behr. Im Herren-Einzel setzte sich Frank Hammerl mit 6:1, 7:6 gegen Oliver Färber durch. Die erste Mannschaft erreichte einen sechsten Platz und schaffte gerade noch den Klassenerhalt. Die zweite Mannschaft landete auf dem dritten Platz. Heuer gibt es nur eine Herrenmannschaft. Außerdem will der TCR im August und September Leistungsklassenturniere nach den Regeln des Bayerischen Tennis-Verbandes durchführen. Die BTV-Lizenzen dafür haben Sebastian Marx, Jonathan Berchermeier und Andreas Behr erworben. Zum Schluss gab es Ehrungen: 35 Jahre sind Werner Pahl, Oliver Wache und Ulrich Polleichtner Mitglied. 25 Jahre lang halten Carolin Breitig und Sarah Schlamp dem TCR die Treue. Vorsitzender Bielohlawek überreichte Urkunden und eine Flasche Wein.

