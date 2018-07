Zum Anfang und Ende gegen Straubing

vor 37 Min.

Die Deutsche Eishockey-Liga gibt am Montag den Spielplan für die Saison 2018/2019 bekannt. Die Panther starten am 14. September bei den Tigers und beschließen die Hauptrunde daheim am 3. März

Mit einer Auswärtspartie bei den Straubing Tigers (Freitag, 14. September, 19.30 Uhr) sowie einem Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine (Sonntag, 16. September, 19 Uhr) startet der ERC Ingolstadt in die DEL-Saison 2018/2019. Das erste Derby vor heimischem Publikum steigt am 5. Oktober, wenn die Schanzer die Augsburger Panther erwarten. Auch über dem Start in den November weht die „weiß-blaue Flagge“: Die Lokalrivalen Nürnberg Ice Tigers (2. November) und Triple-Meister EHC Red Bull München (4. November) sind dann in der Saturn-Arena zu Gast. Sein letztes Hauptrunden-Match bestreitet der ERCI am 3. März daheim gegen Straubing.

Nachfolgend die Partien des ERC Ingolstadt im Überblick:

Fr., 14.9., 19.30 Straubing – Ingolstadt

So., 16.9., 19.00 Ingolstadt – Krefeld

Fr., 21.9., 19.30 Köln – Ingolstadt

So., 23.9., 17.00 Nürnberg – Ingolstadt

Fr., 28.9., 19.30 Ingolst. – Schwenn.

So., 30.9., 16.30 Iserlohn – Ingolstadt

Mi., 3.10., 16.30 Ingolstadt – Wolfs.

Fr., 5.10., 19.30 Ingolstadt – Augsb.

So., 7.10., 14.00 München – Ingolstadt

Fr., 12.10., 19.30 Ingolstadt – Düssel.

So., 14.10., 14.00 Berlin – Ingolstadt

Fr., 19.10., 19.30 Mannheim – Ingolstadt

So., 21.10., 14.00 Ingolstadt – Brem.

Fr., 26.10., 19.30 Ingolstadt – Köln

So., 28.10., 16.30 Krefeld – Ingolstadt

Fr., 2.11., 19.30 Ingolstadt – Nürnb.

So., 4.11., 16.30 Ingolst. – München

Fr., 16.11., 19.30 Wolfsburg – Ingolstadt

So., 18.11., 19.00 Ingolst. – Mannh.

Fr., 23.11., 19.30 Straubing – Ingolstadt

So., 25.11., 16.30 Ingolstadt – Berlin

Di., 27.11., 19.30 Ingolst. – Iserlohn

Fr., 30.11., 19.30 Ingolst. – Bremerh.

So., 2.12., 16.30 Schwenn. – Ingolstadt

Fr., 7.12., 19.30 Ingolst. – Augsburg

So., 9.12., 16.30 Düsseldorf – Ingolstadt

Fr., 14.12., 19.30 Krefeld – Ingolstadt

So., 16.12., 19.00 Mannheim – Ingolstadt

Di., 18.12., 19.30 Ingolst. – Straub.

Fr., 21.12., 19.30 Ingolst. – Wolfsb.

So., 23.12., 16.30 Augsburg – Ingolstadt

Mi., 26.12., 16.30 Ingolst. – München

Fr., 28.12., 19.30 Ingolst. – Düsseld.

So., 30.12., 16.30 Berlin – Ingolstadt

Mi., 2.1., 19.30 Köln – Ingolstadt

Fr., 4.1., 19.30 Bremerhaven – Ingolstadt

So., 6.1., 17.00 Ingolstadt – Nürnb.

Fr., 11.1., 19.30 Schwenn. – Ingolstadt

So., 13.1., 14.00 Ingolstadt – Iserl.

Fr., 18.1., 19.30 Bremerh. – Ingolstadt

So., 20.1., 16.30 Ingolstadt – Köln

Fr., 25.1., 19.30 Augsburg – Ingolstadt

So., 27.1., 16.30 Nürnberg – Ingolstadt

Fr., 1.2., 19.30 Ingolstadt – Krefeld

So., 3.2., 16.30 Wolfsburg – Ingolstadt

Fr., 15.2., 19.30 Ingolstadt – Mannh.

So., 17.2., 16.30 Düsseldorf – Ingolstadt

Di., 19.2., 19.30 Ingolst. – Schwenn.

Fr,., 22.2., 19.30 Ingolstadt – Berlin

So., 24.2., 19.00 München – Ingolstadt

Fr., 1.3., 19.30 Iserlohn – Ingolstadt

So., 3.3., 14.00 Ingolstadt – Straub.

(alle Heimpartien fettgedruckt)

