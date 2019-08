21:30 Uhr

Zurück in der Erfolgsspur

Souveräner 3:0-Sieg des VfR Neuburg beim TSV Gilching

Nach zuletzt drei sieglosen Begegnungen hintereinander ist der VfR Neuburg in der Landesliga Südwest in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Schützlinge von Trainer Christian Krzyzanowski kamen am Sonntag beim TSV Gilching zu einem am Ende verdienten 3:0-Erfolg und verbesserten sich damit in der Tabelle auf den sechsten Platz.

Dabei hatte es in den ersten 40 Minuten noch nicht nach dem zweiten Saisonsieg der Lilaweißen ausgesehen. Beide Mannschaften agierten hauptsächlich im Mittelfeld, ohne sich dabei echte Chancen heraus zu spielen. Unmittelbar vor der Pause gingen die Gäste dann aber doch in Führung: Nach einem Eckball von Sebastian Habermeyer konnte Niko Schröttle Niko per Kopf die wichtige Führung erzielen.

Nach dem Wiederbeginn erhöhten die Lilaweißen den Druck und drängten auf die Vorentscheidung. In der 58. Minute hätte erneut Schröttle auch tatsächlich fast das 2:0 geschossen. Doch der Keeper der Hausherren, Michael Suck, konnte den Ball zur Ecke lenken. Zwei Zeigerumdrehungen später das gleiche Bild: Abermals kam der gefährlichste VfR-Angreifer am gestrigen Tag, Niko Schröttle, im Strafraum an das Spielgerät, konnte jedoch Suck nicht überwinden. Besser machten es die Gäste dann allerdings in der 73. Minute: Wieder war es Schröttle, der sich auf der rechten Seite durchsetzte und das Auge für den mitgelaufenen Marco Friedl hatte – 2:0! Kurz darauf war diese Partie dann endgültig entschieden. Habermeyer spielte einen Pass nach außen, wo Stefan Klink aus spitzem Winkel den dritten Neuburger Treffer erzielte. Bei besserer Chancenauswertung hätten die Gäste dieses Aufeinandertreffen sogar noch höher gewinnen können.

Weiter geht es für den VfR Neuburg bereits am kommenden Samstag (17 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den Tabellenzwölften VfB Durach. (heiß)

VfR Neuburg: Jozinovic, R. Schröder, Klink (83. Heckel), Stegmeir, Eberwein, Riedelsheimer, D. Schröder, Meisinger, N. Schröttle (77. Scharbatke), Habermeyer, Golling (67. Golling).

Themen Folgen