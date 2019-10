00:04 Uhr

Zwei Bronzemedaillen und viele gute Leistungen

Neuburger Nachwuchs kann bei der Punkterunde überzeugen. Magdalena Steger und Mario Cotofan landen auf dem Podest

Von Petra Meilinger

Zum zweiten Termin der diesjährigen Punkterunde waren die Karateka des Karate Clubs Neuburg zusammen mit fast 90 weiteren Sportlern in Ehekirchen vertreten. Wie so oft war das Teilnehmerfeld dieses Nachwuchsturniers auch diesmal vor allem bei den jüngeren Karateka groß und mit schwierigen Gegnern bestückt.

Orangegurt Nela Keratovic zeigte im Kata-Wettbewerb der Kinder-Unterstufe U10 eine schöne Heian Shodan und kam eine Runde weiter, schaffte es dann aber trotz starker Heian Nidan nicht ins Halbfinale. Auch Alexander Schmid, Lukas Steger und Amelie Langhammer traten in der Gruppe Kata Oberstufe U12 (Kinder & Schüler B) gegen teils sehr starke Konkurrenten an. Die beiden Jungs mussten sich in verschiedenen Pools schon in der Vorrunde beim Stechen um Platz vier geschlagen geben und konnten somit nicht ins Halbfinale vorrücken. Hier zeigte es sich deutlich, dass in dieser Kategorie ohne fortgeschrittene Katas nicht mehr viel zu holen ist. Amelie Langhammer kam mit einer starken Heian Shodan zunächst ins Halbfinale und wurde mit Heian Nidan Dritte. Im Finale um Platz drei der Gesamtwertung hatte aber auch sie keine Chance gegen ihre starke Konkurrentin aus Augsburg, die eine höhere Kata sicher vortrug.

Mehr Glück hatten hingegen Magdalena Steger (Kata Oberstufe) und Mario Cotofan (Kata Unterstufe), die in der Altersklasse U16 (Jugend) antraten. Steger überzeugte mit einer sehr schönen Kata Jion, Cotofan mit starker Heian Shodan. Beide konnten damit in ihrer Kategorie den dritten Platz erreichen und sich über die Bronzemedaille freuen.

Auch wenn nicht jeder Starter eine Medaille mit nach Hause nehmen durfte, haben sich doch alle selbstbewusst vor den kritischen Augen der Kampfrichter präsentiert und wichtige Wettkampf-Erfahrung gesammelt. Und einen Punktrunden-Termin gibt es schließlich in diesem Jahr auch noch.

