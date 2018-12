22:36 Uhr

Zwei Siege sind zu wenig für Karlshuld Lokalsport

Hallenfußball: SVK scheitert bei Kreismeisterschaft

Von Roland Geier

Wie schon im Vorjahr ist für den SV Karlshuld nach der Vorrunde bei der Hallenkreismeisterschaft Donau/Isar der Budenzauber beendet.

Zwei gute Auftritte der Grünhemden reichten am Donnerstagabend nicht, um sich für die Endrunde am 6. Januar in Manching zu qualifizieren. Die Grünhemden mussten mit Claudio Maritato (Krank), Benjamin Anekin (Urlaub) und Neuzugang Mariusz Suszko (noch nicht spielberechtigt) auf drei wichtige Hallenspezialisten verzichten. Dennoch hatte Trainer Naz Seitle eine ordentliche Truppe aufgeboten, die sich allerdings durch einige Schludrigkeiten selbst um den Lohn brachte. Nach dem 4:2-Auftaktsieg gegen den Ligakonkurrenten Fatih Ingolstadt, den Jonny Mamo (3) und Martin Froncek mit ihren Treffern einfuhren, folgte in der zweiten Partie gegen den TV 1861 Ingolstadt der große Dämpfer. Der Tabellenvierte der Futsal-Bayernliga fegte die Seitle-Schützlinge mit 7:2 vom Parkett. Dabei hatte es anfangs ganz gut ausgesehen, als Martin Froncek den 1:1-Ausgleich erzielte und Dennis Auerhammer sogar den 2:1-Führungstreffer markierte. Danach aber ließen sich die Mösler klassisch auskontern. Auch in der dritten Partie gegen den MTV Ingolstadt agierten die SVK-Akteure äußerst unglücklich, als sie viele Tormöglichkeiten liegen ließen und sich in der Abwehr zu naiv verhielten. Am Ende stand eine 0:3-Niederlage und die Grünhemden waren gescheitert. Versöhnlich stimmte die letzte Partie gegen den SV Manching, der bis dahin mit drei klaren Siegen für die Endrunde qualifiziert war. Wäre die Seitle-Truppe in den beiden vorherigen Partien so engagiert aufgetreten wie gegen den Bezirksligisten, den sie durch Tore von Pascal Sladkowski, Martin Froncek und Dennis Auerhammer klar mit 3:0 bezwangen, wäre der Budenzauber für die Mösler weitergegangen.

So aber haben sich der SV Manching und der TV 1861 Ingolstadt für die Endrunde qualifiziert.

Themen Folgen