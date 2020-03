13.03.2020

Zwei neue Ehrenmitglieder bei Feuerschützen

Blicken optimistisch in die Zukunft: (Vorne von links) Sportleiter Gerhard Fabritius, Jugendleiterin Sarah Bierwagen, Ehrenmitglied Willy Richter, Schützenkönig Steffen Rohrmoser, Ehrenmitglied Stutz Paulus und 2. Schützenmeisterin Astrid Amesdörfer sowie (hinten von links) Hans Baumgartner, 1. Schützenmeister Peter Schmidt, Ingrid Jacobsen, 3. Schützenmeisterin Tanja Ellinger, Bogenkönig David Rebhan und Schatzmeister Hartmut Post.

Alois „Stutz“ Paulus und Willy Richter wird bei der Hauptversammlung aufgrund ihres langjährigen Engagements für den Verein eine ganz besondere Ehre zuteil. Keine Veränderungen im Vorstand

Von Anja Schmidt

Der erste Schützenmeister der Kgl. priv. Feuerschützengesellschaft Neuburg, Peter Schmidt, konnte bei der Hauptversammlung neben den zahlreich erschienenen Schützen insbesondere Ehrenmitglied Gisela Seidel und den amtsmäßigen Schützenkommissar, Oberbürgermeister Bernhard Gmehling begrüßen.

Sportleiter Gerhard Fabritius und Schriftführerin Astrid Amesdörfer übernahmen gleich zu Anfang die mit Spannung erwartete Königsproklamation, die mit einer Überraschung aufwartete: Steffen Rohrmoser holte sich zum dritten Mal in Folge die Königswürde. Tanja Ellinger holte sich den zweiten Platz und die Wurstkette. Gefolgt von Hans Baumgartner, der sich den dritten Platz und somit die Brezenkette sicherte. Bei den Bogenschützen holte sich David Rebhan die Königswürde, gefolgt vom 1. Ritter Hans Baumgartner und 2. Ritter Ingrid Jacobsen.

Im Anschluss übernahm Gmehling die Leitung der Versammlung und konnte feststellen, dass die Gesellschaft finanziell auf gesunden Füßen steht und zudem ein besonders rühriger Verein sind, der auch im Jahresablauf der Stadt gesellschaftliche Präsenz zeigt. Danach verlas Amesdörfer das Protokoll der letztjährigen Sitzung. Die Berichte des 1. Schützenmeisters Peter Schmidt und der Referenten ließen ein sehr arbeits- und ereignisreiches Jahr 2019 Revue passieren, das klar vom Neuburger Schlossfest geprägt war. Schmidt bedankte sich speziell bei den vielen fleißigen Mitgliedern, ohne die der reibungslose Schießbetrieb und auch die vielen gesellschaftlichen Veranstaltungen nicht umzusetzen wären.

Auch Fabritius und Waffenreferent Oliver Grahl berichteten von etlichen Meisterschaften und Wettbewerben, an denen die FSG im vergangenen Jahr teilnahm. Besonders hervorgehoben wurden André Petereit für seine Teilnahme an der deutschen Meisterschaft und Michael Heiß, der 2019 Gauschützenkönig mit der Luftpistole im Schützengau Pöttmes-Neuburg war.

Bei der Kassenprüfung gab es nichts zu beanstanden. Demzufolge wurde das Schützenmeister-Amt und der Gesellschaftsausschuss von der Versammlung entlastet. Im Anschluss musste Peter Schmidt im Namen der FSG eine betrübliche Pflicht erfüllen: Willy Richter konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl als Schatzmeister antreten. Er wurde mit einem Präsent offiziell verabschiedet.

Heuer standen turnusgemäß Neuwahlen bei der FSG Neuburg an. Unter Wahlvorstand Albert Fürst wurde Peter Schmidt für weitere vier Jahre als 1. Schützenmeister wiedergewählt. Astrid Amesdörfer wurde für zwei Jahre in das Amt des 2. Schützenmeisters gewählt und trat deshalb als Schriftführerin zurück. Daher wurde mit Tanja Ellinger ein neues Gesicht als 3. Schützenmeister und somit Schriftführerin gewählt. Hartmut Post fungiert in den kommenden vier Jahren als Schatzmeister und 4. Schützenmeister. Als alte und neue Jugendleiterin wurde Sarah Bierwagen bestätigt. Als Kassenrevisoren fungieren Max Götz Angelika Liepold-Rein (neu). Der Gesellschaftsausschuss wird erneut Steffen Rohrmoser, Hilde Heiß, Michael Dobra, Hans Baumgartner und Katharina Pauly gebildet. Da die Feuerschützen nun die Marke von 200 Mitgliedern überschritten haben, wurde der Ausschuss um zwei zusätzliche Mitglieder – Bernhard Höhne und Oliver Grahl – ergänzt.

Seit Langem wurde auch der Kreis der bisherigen Ehrenmitglieder Gisela Seidel und Heinz Momberg um Alois „Stutz“ Paulus und Willy Richter erweitert. Paulus, Mitglied seit 40 Jahren, war immer sehr engagiert, ob als Sportschütze oder Ausschussmitglied. Auch heute ist er noch ein aktiver Böllerschütze, der unter anderem im vergangenen Jahr noch den Standböller im Schlossgarten erklingen ließ. Richter, seines Zeichens neun Jahre als Schatzmeister aktiv, führte die Gesellschaft durch schwierige Zeiten und dirigierte sie mit viel Kompetenz wieder in ein konsolidiertes finanzielles Fahrwasser. Er engagierte sich als Bogenschütze, hielt viele Anfängerkurse ab und sorgte auf diesem Weg für neue Mitglieder. Aktuell ist er in der aufgelegten Luftpistolen-Mannschaft aktiv und sorgt dort für starke Ergebnisse.

Zum Abschluss verwies 1. Schützenmeister Schmidt auf das Jahr 2020, das im Zeichen der Digitalisierung des Zehn-Meter-Standes stehen wird.

Königsschießen im Überblick:

lFeuerstutzen: 1. Steffen Rohrmoser; 2. Tanja Ellinger; 3. Hans Baumgartner.

lBogen: 1. David Rebhan; 2. Hans Baumgartner; 3. Ingrid Jacobsen.

