vor 17 Min.

Zweimal 1:5 - Burgheim und Untermaxfeld verlieren deutlich

Sowohl der TSV Burgheim als auch die TSG Untermaxfeld kassieren deutliche Heimniederlagen. Schwere Verletzung überschattet Partie zwischen der TSG und Pöttmes.

Burgheim – Dasing 1:5

Nach der deutlichen Derby-Niederlage in Langenmosen erwarteten die TSV-Anhänger im Heimspiel gegen den TSV Dasing eigentlich wieder ein anderes Gesicht ihrer jungen Truppe. Aber es kam ganz anders. Anfangs optisch überlegen schaffte es Burgheim kaum, sich Chancen zu erarbeiten. Lediglich Fabian Fetsch gelang es, nach feiner Einzelleistung frei vor dem Gästekeeper aufzutauchen. Sein Querpass war aber dann einer zu viel und die Chance war dahin. Nach gut 20 Minuten dann die kalte Dusche für den TSV. Nach einer Flanke war der Dasinger David Schmid am kurzen Pfosten wacher als die Burgheimer Hintermannschaft und spitzelte den Ball zum 0:1 ins Tor. Burgheim war immer noch bemüht, machte aber zu viele Fehler. Und die Dasinger hätten gut schon auf 0:2 erhöhen können, doch Keeper Matthias Karmann und Michael Habermeyer retteten in höchster Not. In der 40. Minute war es dann aber soweit. Fabio Gastl versenkte einen unnötigen Freistoß aus 25 Metern schön im rechten Eck. Nach der Pause wurde es nicht besser für den TSV. Gregor Einberger bekam die völlig überzogene Ampelkarte (51.). Kurz darauf traf der TSV ins eigene Netz und das Spiel war eigentlich entschieden. Nach 61 Minuten köpfte Coach Mathias Heckel aus dem Nichts das 1:3 und es keimte wieder Hoffnung etwas Hoffnung auf. Doch als die Gäste postwendend das 1:4 durch David Schmid erzielten, war die Luft endgültig raus. Und es folgte noch der 1:5-Endstand durch Fabio Gastl (79.). (tsv)

Untermaxfeld – Pöttmes 1:5

In den ersten 20 Minuten sahen die Zuschauer ein temporeiches Spiel mit schnell ausgeführten Angriffen auf beiden Seiten, welche meist auf Höhe der Abwehrreihen der beiden Mannschaften endete. So war es auch ein Standard, der die Führung für die Gäste brachte. Eine Flanke von Höhe der Mittelfeldlinie versenkte in der 27. Minute Nikola Cvetic per Kopf. Der TSV versuchte immer wieder, mit schnellem Aufbauspiel seine Stürmer und Flügelspieler in Szene zu setzen. Eine Großchance nach starker Einzelleistung durch Simon Fischer lenkte Andreas Beck, der Tormann der TSG, noch an die Latte. Die TSG war in der ersten Halbzeit keineswegs unterlegen, konnte mit guten Ballgewinnen und schnellem Umschaltspiel den Gegner immer wieder in Verlegenheit bringen. Ein weiterer Standard per Ecke brachte kurz nach dem Halbzeitpfiff die 2:0 Führung für den TSV durch Zoltan Szilvasi.

Kollektiver Schock breitete sich in der 65. Minute auf dem Sportgelände aus. Nach einem Angriff der Pöttmeser und einer Klärungsaktion im Strafraum der TSG blieb der angreifende Spieler Haci Ay liegen und konnte den Platz nicht mehr aus eigener Kraft verlassen. Zuschauer und Betreuer beider Seiten kümmerten sich um den Verletzten, bis der Krankenwagen eintraf. Die Partie musste etwa 30 Minuten unterbrochen werden. Die Unparteiischen pfiffen die Partie nach Rücksprache erneut an. Die lange Unterbrechung steckte der Gast aus Pöttmes besser weg und erzielte durch Lukas Ziegler nach einer Ecke das 0:3. Das 0:4 in der 70. Minute schoss Fischer nach einem Konter. Der Ehrentreffer gelang der TSG fünf Minuten vor Ende durch Patrick Auerhammer per Kopf. Eine weitere Ecke kurz vor Ende der Begegnung vollendete Lukas Ziegler mit einem satten Schuss ins Eck zum 1:5-Endstand. (tsg)

