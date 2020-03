10.03.2020

„Zweite“ feiert den Klassenerhalt

Burgheim nach dem 8:8-Remis in Großmehring vorzeitig gerettet

Von Hans Diepold

Den Klassenerhalt endgültig gesichert hat Burgheims zweites Tischtennis-Herrenteam. Hierzu reichte ein Unentschieden beim TSV Großmehring. Dagegen rückt der Abstieg für die Herren I nach einer weiteren Niederlage beim TSV Gaimersheim II immer näher. Nichts zu gewinnen gab es auch für die Herren III und die Jungen I.

lBezirksklasse A, Herren: TSV Gaimersheim II – TSV Burgheim I 9:6: Schon zu Beginn der Partie gerieten die Herren I ins Hintertreffen. Nachdem nur ein Doppel gewonnen wurde, gingen auch die ersten beiden Einzel verloren. Danach kämpften sie sich zwar nochmals auf 4:5 heran. Doch postwendend zogen die Gastgeber erneut auf 7:4 davon. Diesen Rückstand konnten die Burgheimer nicht mehr aufholen. Für die Gäste gewann Thomas Blum beide Einzel, während Franz Bauer, Josef Bauer und Frank Niemann jeweils einmal punkteten. Im Doppel siegten Franz und Josef Bauer.

lBezirksklasse B, Herren: TSV Großmehring – TSV Burgheim II 8:8: Zunächst sah es nicht danach aus, als ob die Herren II aus Großmehring etwas mitnehmen könnten, denn sie gerieten mit 2:5 in Rückstand. Anschließend kämpften sie sich jedoch wieder heran. Danach konnte sich kein Team mehr einen entscheidenden Vorsprung herausarbeiten. So musste das Schlussdoppel über Sieg oder Unentschieden entscheiden. Hier unterlagen Hans Diepold und Peter Bauer denkbar knapp im fünften Satz. Für die Burgheimer Zähler sorgten Peter Martin (2), Hans Seiler, Martin Stegmayr und Fabian Seiler.

lBezirksklasse C, Herren: TSV Burgheim III – TSV Großmehring II 3:9: Das Unheil nahm für die Herren III gegen die zweite Garnitur des TSV Großmehring bereits in den Doppeln seinen Lauf: Alle drei Partien gingen verloren. In den Einzeln wurde es dann nicht viel besser. Lediglich Alexander Höger, der beide Partien gewann, sowie Thomas Heider punkteten.

lBezirksliga, Jungen: TSV Burgheim I – TSV Gaimersheim II 2:8: Gegen den Tabellenzweiten aus Gaimersheim gab es für Leon Mayr, Andreas Niemann, Paul Niemann und Lucas Dahms nichts zu gewinnen. Für die Ehrenpunkte sorgten Mayr und Paul Niemann.

