Zweiter Finalist gesucht

Maximilian Jahner (FC Ehekirchen) und Peter Leimser (SV Weichering) haben die zehn Spiele getippt

Von Dirk Sing

Wer folgt dem SV Straß ins große Finale? Nachdem der Kreisklassist am vergangenen Wochenende die erste Drittrunden-Begegnung unseres „NR-Tippduells“ gegen den SC Ried deutlich zu seinen Gunsten entschied, stehen sich diesmal Bezirksligist FC Ehekirchen mit Max Jahner und A-Klassist SV Weichering mit seinem Trainer Peter „Lupo“ Leimser gegenüber.

Zur Erinnerung: Für jedes exakt vorhergesagte Resultat gibt es drei Punkte, die richtige Tendenz (Sieg, Remis, Niederlage) wird noch mit einem Zähler honoriert. Sollten am Ende beide Teams punktgleich sein, entscheidet zuerst die Mehrzahl der richtig getippten Spiele und dann das Los. Der Gesamtsieger erhält einen 500-Euro-Gutschein bei einem Verbrauchermarkt nach Wahl von der Ergo-Versicherung Christian Krzyzanowski in Neuburg. Nachfolgend die zehn zu tippenden Begegnungen, die die Teams abwechselnd unter die Lupe nehmen:

lTSV Landsberg – VfR Neuburg (Landesliga Südwest)

Jahner: „Ich befürchte, dass beim VfR Neuburg nach dem vergangenen Wochenende, als man nur einen Punkt holte und nach oben abreißen lassen musste, die Luft nun etwas draußen ist. Der TSV Landsberg wird sich auch vom Trainer-Theater nicht beeinflussen lassen und dieses Match gewinnen.“

lSV Holzkirchen – FC Ehekirchen (Bezirksliga Nord)

Leimser: „Auch wenn der SV Holzkirchen in diese Partie alles reinschmeißen wird, da man jeden Punkt im Abstiegskampf benötigt, wird es am Ende nicht reichen. Die FCE-Tormaschinerie wird auch in Holzheim wieder ins Rollen kommen und für den Sieg sorgen.“

lTSV Burgheim – TSV Rehling (Kreisliga Ost)

Jahner: „Nachdem der Klassenerhalt nun endgültig unter Dach und Fach ist und man nun sogar etwas nach vorne schielen kann, können die Burgheimer völlig befreit aufspielen. Mit Lukas Biber und Philipp Stadler, mit denen ich selbst noch zusammengespielt habe, verfügt man über ein hochkarätiges Torjäger-Duo, das den TSV auch diesmal zum Sieg schießen wird.“

lSV Klingsmoos – TSG Untermaxfeld (Kreisklasse Neuburg)

Leimser: „Moosderby und Spitzenspiel in einem – was will man mehr? Für Klingsmoos ist es quasi die letzte Chance, nochmals an die TSG heranzukommen. Nach zuletzt 25 Toren in fünf Partien wird Untermaxfeld mit breiter Brust in dieses Match gehen, in dem es letztlich keinen Sieger geben wird.“

lFC Rennertshofen – SV Echsheim (Kreisklasse Neuburg)

Jahner: „Eine Begegnung, die schwer zu tippen ist. Auch wenn sich Untermaxfeld den Meistertitel nicht mehr nehmen lassen wird, geht es für einige andere Teams noch um Platz zwei – unter anderem den SV Echsheim. Um weiter vorne dabei zu sein, muss und wird der FCE die drei Punkte einfahren.“

lSV Wagenhofen – TSV Ober-/Unterhausen (A-Klasse Neuburg)

Leimser: „ Nachdem der SV Wagenhofen nach der Winterpause etwas in den Startlöchern stecken geblieben ist, konnte man zuletzt in Illdorf einen ’Big Point“ landen und somit bereits die Planungen für die Kreisklasse in Angriff nehmen. Daran wird auch der TSV Ober-/Unterhausen nichts ändern können.“

lSV Weichering – SV Waidhofen (A-Klasse Neuburg)

Jahner: „Der SV Weichering steht aktuell im Niemandsland der Tabelle und hat von den letzten sechs Spielen fünf verloren. Ich denke daher, dass letztlich der Trend für Waidhofen sprechen wird.“

lFC Zell/Bruck – SV Sinning (A-Klasse Neuburg)

Leimser: „Selbstverständlich verfolge ich das Geschehen bei meinem Ex-Verein aus Sinning sehr genau. Der SVS eilt derzeit von Sieg zu Sieg und stellt die beste Abwehr der A-Klasse Neuburg. Der verdiente Lohn ist der zweite Tabellenplatz, den man auch in Zell/Bruck trotz großer Gegenwehr erfolgreich verteidigen wird.“

lSV Bertoldsheim – SV Ludwigsmoos (A-Klasse Neuburg)

Jahner: „Auch wenn ich es mir jetzt möglicherweise mit den Eltern meiner Freundin, die das Vereinsheim des SV Ludwigsmoos betreiben, verscherze (lacht): Aber für den SVL wird es in dieser Partie nichts zu holen geben. Da es für den SV Bertoldsheim auch noch um Rang zwei geht, wird Ludwigsmoos ohne Punkte die Heimfahrt antreten müssen.“

lFC Tegernbach – SV Karlshuld (Kreisklasse 2 Donau/Isar)

Leimser: „Zwischendurch hatte man fast den Eindruck, dass weder Karlshuld noch sein Verfolger Zuchering aufsteigen wollen. Zuletzt hat sich der SVK mit dem 7:1 gegen Geroldshausen den Frust etwas von der Seele geschossen. In Tegernbach werden die Mösler den nächsten Dreier einfahren.“

