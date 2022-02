Zwischen Erleichterung und Unverständnis

Corona Ab Donnerstag gilt in Bayern für Sporttreibende die 3G-Regelung. Bei den Zuschauern wird hingegen „nur“ von 2G-Plus auf 2G umgestellt. Was die Verantwortlichen der regionalen Fußballklubs dazu sagen.

Von Dirk Sing

Neuburg Ab dem heutigen Donnerstag gibt es im Freistaat Bayern in Sachen Sport einschneidende Lockerungen bei den Corona-Regeln. So gilt für alle Spielerinnen und Spieler, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sowie Trainerinnen und Trainer die 3G- (geimpft, genesen, getestet) statt der bisherigen 2G-Plus-Regelung. Für Zuschauer bei einer zugelassenen Auslastung von 50 Prozent des Sportgeländes 2G statt 2G-Plus. Für minderjährige Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden, entfallen indes alle Zugangsbeschränkungen. Dies hat die Bayerische Staatsregierung nach ihrer Kabinettssitzung am Dienstag bekanntgegeben. Die Neuburger Rundschau hat sich bei einigen regionalen Fußballklubs umgehört.

l Markus Bissinger (FC Ehekirchen, Abteilungsleiter): „Im Großen und Ganzen halte ich diese Entscheidung für richtig. Es ist ein weiterer Schritt in Richtung Normalität. Gerade für die Vereine ist es gut, dass jetzt wieder alle Spieler – egal ob geimpft oder ungeimpft – am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen können. Wäre das weiterhin nicht möglich gewesen, hätte das gerade für die eine oder andere zweite Mannschaft sicherlich Probleme gegeben. Dass bei den Zuschauern eine 2G-Regelung angewendet wird, kann ich dagegen nicht so ganz nachvollziehen. Gerade im Freien und mit Abstand gilt doch eine Ansteckung als eher unwahrscheinlich. Fakt ist jedenfalls, dass sowohl mit 3G als auch 2G auf die Vereine mehr Arbeit wartet, da das Ganze ja auch kontrolliert werden muss.“

l Stefan Schneider (SpVgg Joshofen-Bergheim, Abteilungsleiter): „In meinen Augen ist diese Entscheidung goldrichtig. Für mich war die vorherige 2G-Regelung ohnehin nicht nachvollziehbar, da ein geimpfter Spieler seine Teamkollegen beispielsweise in der Kabine auch anstecken kann. Durch die jetzige 3G-Regel haben zudem auch die ungeimpften Akteure die Möglichkeit, wieder am geregelten Sportbetrieb teilzunehmen. Was die 2G-Regelung bei Zuschauern betrifft: Sorry, aber das ist für mich kompletter Schwachsinn. Gerade in diesem Bereich muss man zwischen Freiluft- und Indoor-Sport schlichtweg differenzieren. Wir haben auf unserer Anlage bei Spielen keine 5000 Zuschauer, die sich quasi auf den Füßen stehen. Sprich: Die Abstände sind groß genug. Zudem ist ja schon seit längerer Zeit erwiesen, dass die Ansteckungsgefahr im Freien relativ gering ist. Wenn man einerseits in nahezu allen Bereichen deutlich lockert, aber im Freiluftsport das Ganze derart reglementiert, ergibt das für mich keinen wirklichen Sinn.“

l Oliver Hausmann, SV Karlshuld, 1. Vorsitzender): „Grundsätzlich freuen wir uns natürlich über jede Lockerung – wobei ich mir persönlich insgeheim schon noch etwas mehr erhofft hätte. Durch die Änderung von 2G auf 3G dürfen jetzt auch die Ungeimpften wieder trainieren und spielen – wobei es letztlich an jeder Sportlerin und jedem Sportler selbst liegt, ob sie beziehungsweise er sich jedes Mal vorher testen lässt. In Sachen Zuschauer wäre es schön gewesen, wenn es auch eine 3G-Regelung gegeben hätte.“

l Philipp Brucklachner (FC Illdorf, Abteilungsleiter): „Es ist definitiv eine gute und richtige Entscheidung – auch wenn ich mir diese bereits einen Tick früher gewünscht hätte. Wenn man zuletzt auch mit einigen anderen Vereinen gesprochen hat: Jeder hat im Grunde die gleichen Probleme beziehungsweise einige Akteure, die sich nicht impfen lassen. Für diese wäre es unter 2G-Regelung weiterhin nicht möglich gewesen, am Sportbetrieb teilzunehmen. Dadurch hätten mit Sicherheit einige Klubs erhebliche Probleme bekommen, vor allem zweite Mannschaften zusammenzubringen. Spätestens zum Auftakt in die zweite Saisonhälfte erhoffe ich mir auch bei den Zuschauern mindestens die 3G-Regel. Man darf nicht vergessen, dass gerade die kleinen Vereine auf die Zuschauer-Einnahmen angewiesen sind.“

l Stefan Wiedenhöfer (SC Rohrenfels, 1. Vorsitzender): „Diese Lockerung sind wichtig und kommen auch zum richtigen Zeitpunkt. Dass man jetzt auf die 3G-Regelung setzt und nicht sofort alles ohne Einschränkung wieder öffnet, halte ich für sehr gut, da man – was das Corona-Thema betrifft – nicht fahrlässig werden sollte. Man muss das Ganze weiter im Auge behalten, gleichzeitig aber auch ein Signal an die Bevölkerung senden, dass es aufwärts geht. Wir als Verein sind nach wie vor darum bemüht, sowohl unsere Sportler als auch die Zuschauer bestmöglich vor einer Ansteckung zu schützen. Nichtsdestotrotz hätte ich mir bei den Zuschauern statt der 2G- auch die 3G-Regel gewünscht. Man darf nicht vergessen, dass der Fußball eine Freiluftsportart ist und man daher im Vergleich zum Indoor-Sport differenzieren sollte.“

l Tobias Narr (SV Klingsmoos; Abteilungsleiter): „Ich bin froh, dass die bayerische Staatsregierung diese Entscheidung getroffen hat. Hätte es auch in der Punktrunde eine 2G-Regelung gegeben, wäre es definitiv eine Wettbewerbsverzerrung gewesen. Im Grunde wäre man als Team davon abhängig gewesen, wie viele geimpfte Spieler man in seinen Reihen hat. Warum man jedoch zwischen Spielern auf der einen sowie Zuschauer auf der anderen Seite bei den Lockerungen unterscheidet, ist schwer zu verstehen. Ich würde es dennoch mal positiv umschreiben: Nachdem zuvor bei den Zuschauern eine 2G-Plus-Regelung galt, ist die jetzige 2G-Regel ein erster Schritt in die richtige Richtung. Aber auch dort erhoffe ich mir über kurz oder lang mindestens 3G.“