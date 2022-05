A-Klasse Neuburg

A-Klasse Neuburg: Aufstieg ist beim FC Zell/Bruck noch kein Thema

24.04.2022 - FC Zell/Bruck - TSV Ober-/Unterhausen 20. Spieltag in der Saison 2021-2022 in der Herren A-Klasse Neuburg Kreis Augsburg zwischen dem FC Zell/Bruck und dem TSV Ober-/Unterhausen am 24.04.2022 in Zell. Zweikampf zwischen links Marcel Girbinger ( FC Zell/Bruck ) und Dennis Schurig ( TSV Ober-/Unterhausen )

Plus Der FC Zell/Bruck trifft am Sonntag auf Bertoldsheim. Bereits am Samstag steigt das Gemeindederby in Sinning.

Von Adrian Hauk

Am vergangenen Wochenende konnte der FC Zell/Bruck einen weiteren Sieg in der A-Klasse Neuburg einfahren. Der Tabellenzweite besiegte die Zweit-Vertretung des BSV Berg im Gau klar mit 5:2 und untermauerte damit seine Ambitionen auf den Aufstieg in die Kreisklasse.

