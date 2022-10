A-Klasse Neuburg: Beim FC Staudheim ist Kontinuität die oberste Zielsetzung

Plus A-Klassist FC Staudheim trifft am Sonntag auf die SG Holzheim/Münster - und damit auch auf seinen Ex-Coach Georg Grammer.

Wenn eine Mannschaft mit einem 8:1-Erfolg ihren bis dato höchsten Saisonsieg feiert, sollte es für den Trainer des siegreichen Teams eigentlich nichts zu kritisieren geben. Sollte man zumindest meinen. Kevin Maschke, seines Zeichens Spielercoach des A-Klassisten FC Staudheim, war direkt nach dem „Schützenfest“ seiner Truppe beim Tabellenschlusslicht SG Edelshausen zumindest kurzzeitig etwas verstimmt.