A-Klasse Neuburg: BSV Neuburg nutzt die Gunst der Stunde

Der BSV Neuburg hat in der A-Klasse Neuburg die Gunst der Stunde genutzt und die Tabellenspitze übernommen. Während das Santos-Team beim Schlusslicht SG Edelshausen mit 3:2 gewann, unterlag der SV Bertoldsheim daheim dem FC Staudheim (siehe NR-Doppelpass).