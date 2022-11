A-Klasse Neuburg: Der FC Illdorf geht mit Schwung ins Spitzenspiel

Plus Nach dem 5:0-Sieg gegen den VfR Neuburg II tritt A-Klassist FC Illdorf mit breiter Brust gegen den SV Bertoldsheim an.

Nach der „Ungeschlagenenserie“ des VfR Neuburg II hatte man vor dem vergangenen Wochenende wohl ein denkbar knappes Spiel beim FC Illdorf erwartet. Doch der Gastgeber konnte durch ein überzeugendes 5:0 die drei Punkte bei sich behalten. Für Spielertrainer Alexander Gerbl kam der Kantersieg etwas überraschend: „Vor allem mit dem Erfolg in dieser Höhe hatte ich nicht gerechnet. Aber das liegt daran, dass wir in den vergangenen Wochen vieles gut umsetzen. Dazu kam, dass unser Gegner aufgrund der Nominierung seines Shooting-Stars Nikolai Krzyzanowski für die erste Mannschaft ohne richtigen Stürmer antreten musste.“