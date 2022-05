A-Klasse Neuburg: Die Meisterfeier des SV Grasheim muss weiter warten

Plus Spitzenreiter SV Grasheim besiegt den SV Bayerdilling mit 6:1. Da auch „Verfolger“ FC Zell/Bruck in Brunnen gewinnt, können die Lilaweißen die Sektkorken noch nicht knallen lassen.

Der SV Grasheim muss in der A-Klasse Neuburg trotz des 6:1-Erfolgs gegen den SV Bayerdilling weiter auf seine Meisterfeier warten, da auch „Verfolger“ FC Zell/Bruck seine Partie in Brunnen gewann. Eine Niederlage kassierte der SV Weichering gegen Illdorf.