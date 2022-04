A-Klasse Neuburg: Dreierpack von Reiter sichert Illdorf den „Dreier“

Plus Illdorfs Torjäger erzielt beim souveränen 5:1-Erfolg gegen Schlusslicht SC Feldkirchen drei Treffer. Der SV Grasheim feiert gegen den BSV Berg im Gau II ein Schützenfest. Auch der FC Zell/Bruck hält sich in Weichering schadlos.

