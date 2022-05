A-Klasse Neuburg: Favoritensieg im „Flugplatzduell“

Plus Der bereits als Absteiger feststehende SC Feldkirchen ist bei der 0:3-Heimniederlage gegen den FC Zell/Bruck chancenlos. SV Weichering vergibt einen Matchball im Abstiegskampf.

Während an der Tabellenspitze der A-Klasse Neuburg der SV Grasheim vorzeitig die Meisterschaft einfahren konnte (siehe eigener Bericht), wird die Lage für den TSV Ober-/Unterhausen im Kampf um den Klassenerhalt immer aussichtsloser.