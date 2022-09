A-Klasse Neuburg

vor 23 Min.

A-Klasse Neuburg: FC Illdorf hält den Anschluss

Erfolgreich: Jonas Meier (rechts) besiegte mit dem FC Illdorf Tobias Pallmann und die TSG Untermaxfeld II mit 2:0 und bleibt in der A-Klasse Neuburg vorne mit dabei.

Plus In der A-Klasse Neuburg besiegt der FC Illdorf die TSG Untermaxfeld II mit 2:0 und ist jetzt Dritter. Der BSV Neuburg kassiert mit einem 1:3 in Bertoldsheim die nächste Niederlage.

Der BSV Neuburg hat in der A-Klasse Neuburg mit einem 1:3 beim SV Bertoldsheim die zweite Niederlage hintereinander kassiert. Der FC Illdorf besiegte die TSG Untermaxfeld II mit 3:1.

