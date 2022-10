A-Klasse Neuburg: FC Illdorf patzt daheim

Plus Der bisherige Tabellendritte der A-Klasse Neuburg, FC Illdorf, muss sich der DJK Brunnen mit 0:1 geschlagen geben. Spitzenreiter SV Bertoldsheim muss gegen Weichering lange zittern, ehe kurz vor Schluss der 3:2-Siegtreffer gelingt.

Tabellenführer SV Bertoldsheim hat seine Tabellenführung in der A-Klasse Neuburg mit einem Heimsieg gegen den SV Weichering gefestigt. Während der BSV Neuburg beim SV Bayerdilling mit 4:2 gewann, verlor der FC Illdorf daheim gegen die DJK Brunen mit 0:1.