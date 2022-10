A-Klasse Neuburg

vor 39 Min.

A-Klasse Neuburg: Heimserie des SV Bertoldsheim auf dem Prüfstand

Plus Der SV Bertoldsheim trifft am Sonntag im Spitzenspiel auf die unerwartet starke SG Holzheim/Münster. Trainer Markus Schiele möchte mit seiner Mannschaft die neu erlangte Heimstärke ausspielen

Von Niklas Golling

Bereits zehn Punkte hat der SV Bertoldsheim in den ersten vier Heimspielen dieser Saison eingefahren. Damit fehlen dem A-Klassisten nur noch zwei Siege, um ebenso viele Zähler wie in der gesamten vorherigen Spielzeit in der Heimtabelle gesammelt zu haben. Diese Heimstärke soll sich bestenfalls im Spitzenspiel gegen die SG Holzheim/Münster am Sonntag (15 Uhr) zeigen.

