A-Klasse Neuburg

21:00 Uhr

A-Klasse Neuburg: Marco Zach lässt Sinning jubeln

Glücklicher, aber nicht unverdienter Sieg: Julian Stachel (links) und der SV Sinning behielten beim SV Weichering (links Jakob Moosheimer) am Ende knapp mit 1:0 die Oberhand.

Plus Der SV Weichering muss sich dem SV Sinning unglücklich mit 0:1 geschlagen geben. Aufstiegsfavorit BSV Neuburg sendet mit dem 6:1-Sieg in Holzheim ein deutliches Signal an die Konkurrenz.

Einen souveränen 6:1-Erfolg fuhr Aufstiegsfavorit BSV Neuburg bei der SG Holzheim/Münster ein. Während auch der SV Bertoldsheim in der Erfolgsspur blieb, musste sich der SV Weichering daheim dem SV Sinning mit 0:1 geschlagen geben. Keinen Sieger gab es im Derby zwischen Illdorf und Staudheim.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen