A-Klasse Neuburg

09:30 Uhr

A-Klasse Neuburg: Marschiert die TSG Untermaxfeld II mit breiter Brust zum nächsten „Dreier“?

Plus A-Klassen-Aufsteiger TSG Untermaxfeld II hofft nach dem Sieg gegen Bertoldsheim auch in Illdorf auf Punkte.

Von Adrian Hauk

Mit zehn Punkten nach sechs Spieltagen kann die Zweit-Vertretung der TSG Untermaxfeld in der A-Klasse Neuburg einen passablen Saisonstart verzeichnen. Vor allem zuletzt stimmte die Leistung mit sieben Zählern aus den vergangenen drei Begegnungen. Dementsprechend schätzt auch TSG-Spielertrainer Tobias Pallmann den Saisonstart als geglückt ein: „Wir sind sehr zufrieden. Mir war von Anfang an der Spaß am Fußball am wichtigsten. Und wenn wir so die Saison beginnen, kann man sich sowieso nicht beschweren.“

