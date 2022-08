A-Klasse Neuburg: Neff-Treffer reicht dem BSV Neuburg nicht zum Sieg

Plus Aufstiegsfavorit BSV Neuburg kommt in der A-Klasse Neuburg gegen die DJK Brunnen über ein 1:1-Unentschieden nicht hinaus. Überaus torhungrig erweist sich der SV Sinning im Heimspiel gegen den VfR Neuburg II.

