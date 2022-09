A-Klasse Neuburg: Personelle Sorgen beim SV Sinning vor dem „Hit“

Plus Der SV Sinning fordert im Spitzenspiel der A-Klasse Neuburg am Samstag den SV Bertoldsheim heraus.

Der fünfte Spieltag der A-Klasse Neuburg wird am Samstag (17 Uhr) durch ein echtes Topspiel eröffnet: Der aktuelle Tabellenzweite SV Sinning gastiert beim SV Bertoldsheim, der auf Position drei rangiert.