A-Klasse Neuburg: SV Bertoldsheim stolpert im Moos

Plus Der bisherige Spitzenreiter der A-Klasse Neuburg, SV Bertoldsheim, muss bei der Zweiten der TSG Untermaxfeld eine 0:2-Niederlage einstecken. Neuer Tabellenführer ist nun die SG Holzheim/Münster nach dem 2:1-Sieg gegen Brunnen.

Seine erste Saison-Niederlage musste der SV Bertoldsheim in der A-Klasse Neuburg hinnehmen. Die Schiele-Truppe unterlag bei der TSG Untermaxfeld II mit 0:2. Neuer Spitzenreiter ist die SG Holzheim/Münster nach dem 2:1-Sieg gegen Brunnen.